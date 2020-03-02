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В Житомирській області в ДТП загинув екс-глава банку "Аваль"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 11:24
Пропонуємо до обговорення:
Вчора, 31 березня, на трасі Київ - Чоп в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув власник групи компаній (ГК) "Молочний альянс", а також київського ТРЦ River Mall і РЦ "Блокбастер" Федір Шпиг.
Дивися повний текст В Житомирській області в ДТП загинув екс-глава банку \"Аваль\"
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Додано: Сер 01 кві, 2020 11:25
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