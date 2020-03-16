Розмір першого траншу Міжнародного валютного фонду в межах нової кредитної програми може скласти 4 мільярди доларів.
Дивися повний текст Гетманцев назвав розмір першого траншу МВФ.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 11:51
Гетманцев назвав розмір першого траншу МВФ
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Дивися повний текст Гетманцев назвав розмір першого траншу МВФ.
Додано: Сер 01 кві, 2020 11:51
2-3% годовых это отлично. Вопрос только в том - когда отдавать? 2-3 годовых мы потянем. А тело самого кредита как разбито? Когда мы должны будем погасить всю сумму?
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