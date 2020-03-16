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Гетманцев назвав розмір
першого траншу МВФ

Гетманцев назвав розмір першого траншу МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 11:51

Гетманцев назвав розмір першого траншу МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Розмір першого траншу Міжнародного валютного фонду в межах нової кредитної програми може скласти 4 мільярди доларів.

Дивися повний текст Гетманцев назвав розмір першого траншу МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 11:51

2-3% годовых это отлично. Вопрос только в том - когда отдавать? 2-3 годовых мы потянем. А тело самого кредита как разбито? Когда мы должны будем погасить всю сумму?
RomaL
 
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