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Для пошуку людей із коронавірусом створили “пандемічний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 кві, 2020 12:19
Пропонуємо до обговорення:
Університет Південної Австралії (UniSA) разом із канадською компанією Draganfly Inc створили «пандемічний безпілотник», здатний виявляти людей з інфекційними респіраторними захворюваннями.
Дивися повний текст Для пошуку людей із коронавірусом створили “пандемічний безпілотник”
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Додано: Сер 01 кві, 2020 12:19
..в состав его комплектации будет входить 7.62 м пушка или шпрЫц-форсунка с ядом тайпана для мгновенной ликвидации объекта?!...
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maestro71
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Diman
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