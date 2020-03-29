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Для пошуку людей із коронавірусом
створили “пандемічний...

Для пошуку людей із коронавірусом створили “пандемічний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 12:19

Для пошуку людей із коронавірусом створили “пандемічний...

Пропонуємо до обговорення:
Університет Південної Австралії (UniSA) разом із канадською компанією Draganfly Inc створили «пандемічний безпілотник», здатний виявляти людей з інфекційними респіраторними захворюваннями.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 12:19

..в состав его комплектации будет входить 7.62 м пушка или шпрЫц-форсунка с ядом тайпана для мгновенной ликвидации объекта?!...
maestro71
 
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