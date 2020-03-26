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В уряді розповіли, як боротимуться з кризою у промисловості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 кві, 2020 14:41
Пропонуємо до обговорення:
Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко назвав два напрямки, які уряд розвиватиме для того, аби стимулювати українську промисловість.
Дивися повний текст В уряді розповіли, як боротимуться з кризою у промисловості
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Додано: Сер 01 кві, 2020 14:41
Стабільний курс -- виграє виробництво і програють спекулянти, нестабільний курс -- виграють спекулянти і програє виробництво.
Кришується рейдерство -- немає інвестицій.
Дешеві кредитні ресурси -- це похідна, власники рентабельного виробництва знайдуть ресурс в обхід ненажерливих банків.
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svyatoslav_hromyak
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Суб 28 бер, 2020 10:38
omb
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