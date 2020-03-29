|
|
Британський банк отримав рекордний штраф через Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 кві, 2020 14:45
Пропонуємо до обговорення:
Британський орган з імплементації фінансових санкцій оштрафував лондонський банк Standard Chartered Bank за порушення санкцій ЄС, накладених за порушення територіальної цілісності України.
Дивися повний текст Британський банк отримав рекордний штраф через Україну
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94388
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 01 кві, 2020 14:46
навіщо писати неправду, має бути так:
"британський банк отримав рекордний штраф через рф"
-
OLeksa
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 17.06.08
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему