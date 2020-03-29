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Британський банк отримав
рекордний штраф через Україну

Британський банк отримав рекордний штраф через Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 14:45

Британський банк отримав рекордний штраф через Україну

Пропонуємо до обговорення:
Британський орган з імплементації фінансових санкцій оштрафував лондонський банк Standard Chartered Bank за порушення санкцій ЄС, накладених за порушення територіальної цілісності України.

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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 14:46

навіщо писати неправду, має бути так:
"британський банк отримав рекордний штраф через рф"
OLeksa
 
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