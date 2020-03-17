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З 1 квітня в наземному
громадському транспорті Києва...

З 1 квітня в наземному громадському транспорті Києва...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 14:56

З 1 квітня в наземному громадському транспорті Києва...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє КМДА.

Дивися повний текст З 1 квітня в наземному громадському транспорті Києва діятимуть нові види проїзних (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 14:56

Цинизм власти не знает границ!
Ничего , что во время карантина для 90% жителей Киева городской транспорт недоступен.
В 4-миллионном городе выдано всего 97 тысяч пропусков на гор. транспорт.

Контора где я работаю (штат около 200 человек, все оформлены официально) во вторник, 24 марта, отправила заявку в КГГА на пропуска - ответ, бланков нет...
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