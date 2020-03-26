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Кличко заявив, що у Києві
продовольчі ринки відкривати...

Кличко заявив, що у Києві продовольчі ринки відкривати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 15:42

Кличко заявив, що у Києві продовольчі ринки відкривати...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві продовольчі ринки не відкриються до покращення ситуації, пов’язаної з поширенням COVID-19.

Дивися повний текст Кличко заявив, що у Києві продовольчі ринки відкривати не будуть (відео).
R2
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кем должны быть обеспечены?
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 15:54

  sal написав:кем должны быть обеспечены?

Странный вопрос:
    -- "персонал ринку" -- персоналом рынка (хазяевами/арендаторами точек)
    -- "і покупці" -- покупателями
-- все точно так же, как с обычными магазинами.
_hunter
 
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