|
|
|
Кличко заявив, що у Києві продовольчі ринки відкривати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 кві, 2020 15:42
Пропонуємо до обговорення:
У Києві продовольчі ринки не відкриються до покращення ситуації, пов’язаної з поширенням COVID-19.
Дивися повний текст Кличко заявив, що у Києві продовольчі ринки відкривати не будуть (відео)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94388
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 01 кві, 2020 15:42
кем должны быть обеспечены?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3813
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 764 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 кві, 2020 15:54
sal написав:
кем должны быть обеспечены?
Странный вопрос:
-- "персонал ринку" -- персоналом рынка (хазяевами/арендаторами точек)
-- "і покупці" -- покупателями
-- все точно так же, как с обычными магазинами.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1900
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|