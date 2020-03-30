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Дивися повний текст Олександр Носаченко: коронавірус і його вплив на ринок комерційної нерухомості.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 15:45
Олександр Носаченко: коронавірус і його вплив на ринок...
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Дивися повний текст Олександр Носаченко: коронавірус і його вплив на ринок комерційної нерухомості.
Додано: Сер 01 кві, 2020 15:46
Недвига встала. И до конца карантина не шевелится. Коммерция боюсь уже не восстановится , жилая будет падать как минимум ещё 1-1.5, вместе с доходами населения.
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