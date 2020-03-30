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Олександр Носаченко: коронавірус
і його вплив на ринок...

Олександр Носаченко: коронавірус і його вплив на ринок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 15:45

Олександр Носаченко: коронавірус і його вплив на ринок...

Пропонуємо до обговорення:
Погляд на сьогодення, і в майбутнє.

Дивися повний текст Олександр Носаченко: коронавірус і його вплив на ринок комерційної нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 15:46

Недвига встала. И до конца карантина не шевелится. Коммерция боюсь уже не восстановится , жилая будет падать как минимум ещё 1-1.5, вместе с доходами населения.
amorroma_amorroma
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