Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Дивися повний текст У МВС розповіли, коли очікують пік епідемії в Україні (графік).
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Додано: Сер 01 кві, 2020 16:19
У МВС розповіли, коли очікують пік епідемії в Україні...
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Дивися повний текст У МВС розповіли, коли очікують пік епідемії в Україні (графік).
Додано: Сер 01 кві, 2020 16:36
Судя по таблице - очень "актуальная" информация...новости хоть свои читаете?
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