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У МВС розповіли, коли очікують
пік епідемії в Україні...

У МВС розповіли, коли очікують пік епідемії в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 16:19

У МВС розповіли, коли очікують пік епідемії в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Дивися повний текст У МВС розповіли, коли очікують пік епідемії в Україні (графік).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 16:19

МВД осведомленнее МОЗа
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 16:36

Судя по таблице - очень "актуальная" информация...новости хоть свои читаете?
kdevil
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