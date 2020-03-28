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Чоловіка оштрафували на 17 000
гривень за те, що був в...

Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 18:30

Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "пресслужба":https://court.gov.ua/press/news/918840 Судової влади.

Дивися повний текст Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в магазині без маски.
R2
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