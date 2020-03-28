Чоловіка оштрафували на 17 000 гривень за те, що був в...
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_hunter написав:Вот как мне это нравится: _во всем мире_ -- держ.мізкив ни у кого нет -- один Alex2007 с дивана вещает -- как делать нужно...
Ну здесь и без меня как минимум вас хватает.)))) Сами создали карантинную ситуацию со своим #сидиДома, что приходится иногда быть "диванным аналитиком", смотреть периодически на этих провладных товарищей и давать ценные советы со стороны. ))) Вообще. я немногословный и пишу на форуме немного. Меня уже пару дней назад заподозрили во взломе - ну то таке. Собственно, мое сегодняшнее время на форуме истекло. Пойду займусь другими более полезными делами. Вы правы - все равно это всё бесполезно.
Ну да -- право есть => маски к реализации не запрещены. В чем вы противоречие видите? Строки "мають право на безоплатне забезпечення" я не наблюдаю.
>>> Зря вы не просмотрели видео от VOVA3215 своими словами можно? -- мне свое время жалко -- растянутое на несколько минут (десятков минут?) переливание из пустого в порожнее смотреть.
Но если там что-то из разряда "да 'они' всем костюмы индивидуальной высшей химической защиты раздавать должны" -- я уже ответил...
Хочу спросить у тех, кто здесь выступает против обязательного ношения масок вне своих квартир/домов - вы уверены на 100%, что те люди, которые находятся вблизи вас без масок здоровые, а не уже заболевшие, но пока без внешних симптомов болезни И что у кашляющего/чихающего рядом не "хронический кашель курильщика", или что у него "слюна не в то горло попала", что он чихнул только из-за аллергии или просто случайно Или что у вас такой иммунитет, что вам коронавирус не страшен? Даже если так (отличный иммунитет), то вы уверены, что не передадите вирусы своим близким? Вы готовы пожертвовать их здоровьем (или не дай бог - тьфу, тьфу, тьфу - жизнью) лишь из-за принципа не носить маску
И насчет правового "беспредела", как говорил тот, на видео.
Он много говорит правильного, но почему-то умалчивает о следующем:
1. Если бы он прочитал статьи, о которых говорит, что их нельзя ограничивать даже в условиях военного положения, то увидел бы, что они не имеют никакого отношения к введенным Кабмином мерам (ст. 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63).
2. Где его комментирование абзаца 2
Стаття 22. Заходи щодо осіб, хворих на інфекційні хвороби, контактних осіб та бактеріоносіїв
а ведь там прямо написано
Порядок госпіталізації, лікування та медичного нагляду за хворими на інфекційні хвороби, контактними особами та бактеріоносіями, умови їх перебування у відповідних закладах охорони здоров'я та наукових установах установлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.
3. Он обходит молчанием пункт 2 ст. 21
2. Громадяни України зобов’язані:
1) дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; ... 6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;
4. Опять молчание по следующим пунктам ст. 37
3) проведення екстреної неспецифічної та специфічної профілактики біологічного зараження населення; ... 5) запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та карантину; ... інші заходи біологічного захисту залежно від ситуації, що склалася.
2. Біологічний захист населення, тварин і рослин додатково включає встановлення протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів та їх дотримання суб’єктами господарювання, закладами охорони здоров’я та населенням.
Ношение масок это и есть профилактика, как и запреты (ограничения) на прогулки, детские площадки и т.д.
Т.е. его информация односторонняя, направленная на подчеркивание одного и умалчивающего о другом. Мне жаль тех, кто слепо поверит его словам и попытается повторить в суде его слова, ссылаясь на приведенное им. Штраф 100% будет им обеспечен.
Но вы лайкайте, лайкайте ему!
P.S. Я привел только те статьи, на которые он обращает особое внимание в своем видео.
И еще один документ:
Кабінет Міністрів України
Розпорядження
від 25 березня 2020 р. № 338-р Київ
Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим надзвичайної ситуації ... установити для єдиної державної системи цивільного захисту на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня 2020 року. ... 3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській державним адміністраціям за участю підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності:
здійснити заходи у межах та обсягах, що необхідні для ліквідації наслідків надзвичайної ситуації; ...
yanyura 1) щось МОЗ і ВООЗ уперто не хочуть давати рекомендацій носити маски... 2) стаття 22 стосується лише хворих і контактних осіб (тобто якщо доведедно, що я знав, я що "контактний", це зазвичай робиться під підпис для емігрантів).
Стаття 22. Заходи щодо осіб, хворих на інфекційні хвороби, контактних осіб та бактеріоносіїв
3) 2 ст. 21 це не Закон про інфекційні хвороби, а відповідно не підпадає під ст. 44-3 КУАП. Чи я щось упустив?
2. Громадяни України зобов’язані:
1) дотримуватися правил поведінки, безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях; ... 6) дотримуватися протиепідемічного, протиепізоотичного та протиепіфітотичного режимів, режимів радіаційного захисту;
4) Законність рішень місцевої влади, що обмежуть конституційні права - під питанням. Треба копати кожне рішення окремо.
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
{Кодекс доповнено статтею 44-3 згідно із Законом № 530-IX від 17.03.2020}
Т.е. речь идет и об обычных людях, которые нарушили решения органов местного самоуправления.
И ст. 21, п .2 как раз из ЗУ "Про захист населення від інфекційних хвороб" на который идет отсылка ст. 44-3.
По "ржаке" - а кто им доктор, если они не научились правильно составлять протоколы?
Слід зазначити, що з урахуванням такої кількості принципових для законного складення протоколів помилок, в органу поліції явно прослідковується тотальна непрофесійність та безвідповідальність.
Но самое главное я написал в начале:
вы уверены на 100%, что те люди, которые находятся вблизи вас без масок здоровые, а не уже заболевшие, но пока без внешних симптомов болезни И что у кашляющего/чихающего рядом не "хронический кашель курильщика", или что у него "слюна не в то горло попала", что он чихнул только из-за аллергии или просто случайно Или что у вас такой иммунитет, что вам коронавирус не страшен? Даже если так (отличный иммунитет), то вы уверены, что не передадите вирусы своим близким? Вы готовы пожертвовать их здоровьем (или не дай бог - тьфу, тьфу, тьфу - жизнью) лишь из-за принципа не носить маску
Если уверены, гуляйте без масок. Но если что-то потом случиться с вашими близкими, не обвиняйте в этом всех остальных людей.
И фото с профильной ветки (как вы больше защищены от этого, в маске или без нее?)
yanyura я не заперечую, що емігранти підпадають під статтю 44-3 (хоча і там не факт що всі, якщо не виявлено симптомів). За вуха до контактних осіб можна приплести співмешканців емігранта. Все. Це і є громадяни, яких можна притягнути. З абзацу нижче можна конкретно витягнути лише Закон про інфекції. "Інші акти законодавства" і "рішення органів місцевого самоврядування щодо чогось там" - це пальцем по воді писано.
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами
Це те, що стосувалося правової позиції і штрафу в 17000 грн. Те головне, що ви писали спочатку, не стосується правової позиції, і є рішення чи паранойя кожного індивідуму окремо. Китайці в масках ходять постійно уже роками. Це їх власне рішення. Хтось може ходити в протичумному костюмі. Чому всі мають повторювати цей цирк? і щодо фото: уявіть, що буде, якщо чхнути в маску. А якщо чхнути двічі? Фото якраз потрапляє під рекомендації МОЗ і ВООЗ
Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 ... 3-2. Особи, що відвідували країни/регіони із місцевою передачею вірусу в громаді (крім водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з особою, хворою на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2), вважаються такими, що мали контакт з хворим на зазначену хворобу, і підлягають обов’язковій обсервації (ізоляції) протягом 14 днів після перетину державного кордону у спеціалізованих закладах, які визначаються Київською міською, обласними державними адміністраціями.
{Постанову доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ № 241 від 29.03.2020} ...
Просто размышления. Итак, интересная ситуация с правоприменением этой нормы. Принятая депутатами с целью наказания лиц уклоняющихся от обязательной обсервации статья (статья в КУпАп так и называется "Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей"), а попросту сбегающих из украинских больниц, неожиданно стала статьей доходов для бюджета и произволом со стороны глуповатых, необразованных украинских полициянтов, а также имитацией власти своих псевдодействий по защите населения от новой хвори. Админпротоколы посыпались в суды как из рога изобилия. Если забить в Реестре соответствующий запрос, то поиск выдаст массу дел по данной статье. Полициянты браво отчитались, что ними составлено более 2500 протоколов, но вот качество этих протоколов, соответствие их Закону, нормам права и элементарной логике вызывает большие сомнения. Из анализа рассмотреных судами данной категории дел становится очевидно, что новореформированые копы не знают правил составления админпротоколов http://reyestr.court.gov.ua/Review/88474637, [url][/url], не знают как квалифицировать административные правонарушения http://reyestr.court.gov.ua/Review/88436980, http://reyestr.court.gov.ua/Review/88436981. Не понимают, что такое субъект правонарушения http://reyestr.court.gov.ua/Review/88436981. Основные нарушения: нет допустимых доказательств правонарушения, отсутствует состав правонарушения, неправильная квалификация, неправильное применение нормы, привлечение к ответственности субъектов хоз. за осуществление деятельности, которая не запрещена и т.д. И таких бездарных админпротоколов сотни.В большинстве случаев производство по ним было закрыто за отсутствием состава админправонарушения или возвращено материалы админдела на доработку (сколько государственной бумаги эти бездари потратили и рабочего времени судей?) Такое повальное безосновательное составление протоколов говорит о диком непрофессионализме полиции и/или о заинтересованности власти в показательной имитации борьбы с коронавирусом. Чего больше я не знаю. Но вернемся к нашим бпранам, т.е полицейским и несчасной жертве- нарушителю, которого оштрафовали на 17000 грн. (!) о чем радостно отчитались. Кая я и говорил, депутаты приняли Закон, которым предусмотрели ответственность граждан и субъектов хозяйствования. По поводу граждан, была такая информация:
Законом встановлено адміністративну відповідальність за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19
Сама норма в КУпАп звучит так:
Стаття 44-3. Порушення правил щодо карантину людей
Порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян"
Сама норма хотя и выписана бездарно и безграмотно, но логика законодателя была понятна - установить ответственность для физлиц и отдельно для субъектов хозяйствования, но вышло как всегда. Диспозицией данной нормы охватываются следующие действия (бездействия) "порушення правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами". Данная норма является бланкетной, т.е отсылает к другим НПА, где установлены соответствующие правила и нормы. Теперь, что касается самой ситуации. Во первых- все очень неоднозначно (в сети есть видео, где скорее всего полициянтов вызвала дама истерического вида (такие закидывали камнями в санжарах, а потом переобувшись стали стражами закона)http://debaty.sumy.ua/news/patrulni-pokazali-operativne-video-z-cholovikom-yakogo-oshtrafuvali-na-17-tisyach-za-pohid-u-supermarket-bez-maski Скорее всего с человеком устроили конфликт, запугали, заставили подписать уже заполненый протокол, где он естественно признавал свою вину (это сыграло роковую роль в решении суда и такому неадекватному наказании). Пока само решение недоступно в реестре. Исходя из информации размещенной на сайте:
Відповідно до протоколу, ввечері 30 березня 2020 року чоловік зайшов до магазину «АТБ», без засобів захисту, тобто знаходився у публічному місці без засобів індивідуального захисту (медичної або респіраторної маски), чим порушив п. 2 а рішення виконавчого комітету СМР №172 від 27.03.2020 відповідно до якого на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади заборонено знаходитися у публічних місцях, громадському транспорті, без засобів індивідуального захисту, та скоїв правопорушення передбачене статті 44-3 КУпАП. Чоловік у судовому засіданні не заперечував проти тих обставин, що зазначені в протоколі та пояснив, що дійсно перебував у магазині «АТБ» без маски.
[url]https://court.gov.ua/press/news/918840%20Судової%20влади.[/url] Но правила/законодательные нормы, согласно которому ф.лица обязаны носить средства индивидуальной защиты, т.е маски в Украине отсутствуют. Более того, исп. комитет превысил свои полномочия, когда выписал такое требование в своем решении. Решение: https://www.smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-vikonavchogo-komitetu/2020.html В преамбуле, он кстати ссылается на НПА, как основание своего решения, в которых нет (и не может быть) требования об обязательном ношении масок, а в самом решении также устанавливает, что:
17. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» та Положення про Сумську міську комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій рішення комісії, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території Сумської міської об’єднаної територіальної громади.
Кроме того, исполком Сумского горсовета забыл или не захотел предварительно изучить собственные полномочия и Конституцию Украины, а именно:
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.