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У Києві дозволили швидкість 80 км/год (список вулиць)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 кві, 2020 19:22
Пропонуємо до обговорення:
Збільшена швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада.
Дивися повний текст У Києві дозволили швидкість 80 км/год (список вулиць)
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Додано: Сер 01 кві, 2020 19:22
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