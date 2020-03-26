RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порушників правил паркування
у Києві покарали вже на 7...

Порушників правил паркування у Києві покарали вже на 7...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:19

Порушників правил паркування у Києві покарали вже на 7...

Пропонуємо до обговорення:
З другої половини 2019 року Інспекція з паркування виписала понад 15 тисяч штрафів, загальна сума яких перевищує 7,2 мільйона гривень.

Дивися повний текст Порушників правил паркування у Києві покарали вже на 7 мільйонів (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94394
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3, MSN [Bot] і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кличко заявив, що у Києві продовольчі ринки відкривати...
R2 » Сер 01 кві, 2020 15:42
8 177
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 20:44
warlamp
У Києві дозволили швидкість 80 км/год (список вулиць)
R2 » Сер 01 кві, 2020 19:22
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 19:22
astatempo
У Києві е-квиток з 1 квітня стане єдиним способом оплати... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 26 бер, 2020 15:21
44 2446
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2020 09:19
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.