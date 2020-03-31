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Медичні послуги, які будуть
безкоштовними з 1 квітня

Медичні послуги, які будуть безкоштовними з 1 квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:25

Медичні послуги, які будуть безкоштовними з 1 квітня

Пропонуємо до обговорення:
1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи

Дивися повний текст Медичні послуги, які будуть безкоштовними з 1 квітня.
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