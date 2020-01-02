Повідомити показання лічильника жителям Києва потрібно до 4 квітня включно.
Дивися повний текст Як киянам передати показання електролічильника під час карантину.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 20:53
Як киянам передати показання електролічильника під час...
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Дивися повний текст Як киянам передати показання електролічильника під час карантину.
Додано: Сер 01 кві, 2020 20:54
система ежемесячной передачи показаний - это анахронизм. в европейских странах оплата целый год производится по среднемесячному потребления, а один раз в год выполняется сверка и перерасчёт...
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