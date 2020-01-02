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Як киянам передати показання
електролічильника під час...

Як киянам передати показання електролічильника під час...
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:53

Як киянам передати показання електролічильника під час...

Пропонуємо до обговорення:
Повідомити показання лічильника жителям Києва потрібно до 4 квітня включно.

Дивися повний текст Як киянам передати показання електролічильника під час карантину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:54

система ежемесячной передачи показаний - это анахронизм. в европейских странах оплата целый год производится по среднемесячному потребления, а один раз в год выполняется сверка и перерасчёт...
Тракторист
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