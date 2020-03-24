Кабінет міністрів не має наміру зупиняти проекти з будівництва доріг навіть у нинішніх умовах кризи.
Дивися повний текст Кабмін не має наміру зупиняти будівництво доріг.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 21:04
Кабмін не має наміру зупиняти будівництво доріг
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Дивися повний текст Кабмін не має наміру зупиняти будівництво доріг.
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