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Кабмін не має наміру
зупиняти будівництво доріг

Кабмін не має наміру зупиняти будівництво доріг
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:04

Кабмін не має наміру зупиняти будівництво доріг

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів не має наміру зупиняти проекти з будівництва доріг навіть у нинішніх умовах кризи.

Дивися повний текст Кабмін не має наміру зупиняти будівництво доріг.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:04

если остановить строительство, то воровать будет не откуда...
Тракторист
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