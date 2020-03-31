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Шмигаль пояснив, чому Кабмін
хоче урізати фінансування...

Шмигаль пояснив, чому Кабмін хоче урізати фінансування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:15

Шмигаль пояснив, чому Кабмін хоче урізати фінансування...

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснює ініціативу Кабінету Міністрів зменшити фінансування житлових субсидій, які хотіли збільшити під час карантину, на 8,3 млрд гривень їх економією через теплу зиму.

Дивися повний текст Шмигаль пояснив, чому Кабмін хоче урізати фінансування субсидій.
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