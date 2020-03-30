RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Італії пояснили високу
смертність від коронавірусу

В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:17

В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що висока смертність серед літніх жителів країни через коронавірус пояснюється тим, що через аномально теплої зими люди легше звичайного перенесли епідемію грипу в листопаді - січні. Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94399
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:17

данные о высокой смертности в Италии несколько преувеличены: население страны более 60 млн. человек и по статистике за предыдущие годы в среднем в год умирало 600-650 тыс. человек в год или 1650-1750 человек в день, что мало отличается от цифр смертности в период эпидемии коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4614
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:29

  Тракторист написав:данные о высокой смертности в Италии несколько преувеличены: население страны более 60 млн. человек и по статистике за предыдущие годы в среднем в год умирало 600-650 тыс. человек в год или 1650-1750 человек в день, что мало отличается от цифр смертности в период эпидемии коронавируса...

Тут по Бергамо появились подробные данные по смертности
https://ffedd-ya.livejournal.com/96256.html
equinox
 
Повідомлень: 207
З нами з: 12.12.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:40

  equinox написав:
  Тракторист написав:данные о высокой смертности в Италии несколько преувеличены: население страны более 60 млн. человек и по статистике за предыдущие годы в среднем в год умирало 600-650 тыс. человек в год или 1650-1750 человек в день, что мало отличается от цифр смертности в период эпидемии коронавируса...

Тут по Бергамо появились подробные данные по смертности
https://ffedd-ya.livejournal.com/96256.html

объективно можно будет сказать только по окончанию этого года и на основании официальной статистики...

например цифры по смертности за предыдущий год:
- в Италии 10 умерших на 1000 жителей;
- в Украине 14 умерших на 1000 жителей.

так что даже с учётом коронавирусы итальянцы нас не догонят...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4614
З нами з: 06.08.08
Подякував: 239 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot], Тракторист і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В НБУ пояснили, чому з «антиколомойського» закону не...
R2 » Вів 31 бер, 2020 12:53
4 144
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 бер, 2020 15:21
trololo
Кабмін спрогнозував наслідки коронавірусу в Україні:...
R2 » Пон 30 бер, 2020 16:29
1 128
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 16:29
Ірина_
У Нафтогазі пояснили зниження ціни на газ для населення
R2 » Пон 30 бер, 2020 09:58
1 203
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2020 09:59
Мда

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.