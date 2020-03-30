В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу
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Міністерство охорони здоров'я Італії заявило, що висока смертність серед літніх жителів країни через коронавірус пояснюється тим, що через аномально теплої зими люди легше звичайного перенесли епідемію грипу в листопаді - січні. Про це повідомляє Bloomberg.
данные о высокой смертности в Италии несколько преувеличены: население страны более 60 млн. человек и по статистике за предыдущие годы в среднем в год умирало 600-650 тыс. человек в год или 1650-1750 человек в день, что мало отличается от цифр смертности в период эпидемии коронавируса...
Тракторист написав:данные о высокой смертности в Италии несколько преувеличены: население страны более 60 млн. человек и по статистике за предыдущие годы в среднем в год умирало 600-650 тыс. человек в год или 1650-1750 человек в день, что мало отличается от цифр смертности в период эпидемии коронавируса...
Тракторист написав:данные о высокой смертности в Италии несколько преувеличены: население страны более 60 млн. человек и по статистике за предыдущие годы в среднем в год умирало 600-650 тыс. человек в год или 1650-1750 человек в день, что мало отличается от цифр смертности в период эпидемии коронавируса...