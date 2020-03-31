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В Італії пояснили високу
смертність від коронавірусу

В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 21:25

adeges Вам результаты ПЦР и свидетельства о смерти с мокрыми печатками или достаточно будет ксерокопий ? :D
Пока могу дать только цинк: https://www.crimea.kp.ru/daily/27112.4/4188575/
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:25

  p_a_l написав:Только не забывайте, что по новой статистике вирус косит абсолютно всех. Просто пенсионеры больше дисциплинированные и боятся и сидят дома.

По какой ещё новой статистике? Во всех странах всё примерно одинаково. Возраст до 20 лет почти не заражаются. Все кто старше, шанс заражения одинаковый, но шанс выжить тем больше, чем меньше возраст. Но, даже старикам нужно постараться, чтоб умереть, т. к. шанс умереть даже близко не приближается к 50%, даже для возраста 80+
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 22:31

Re: В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу

Вот, например, данные по NY. Абсолютно типичные. В любой стране или городе будут похожие статы. Так, что не надо пугать, что теперь вирус начал убивать молодых. Даже старых не всех убивает. Шанс вылечиться у стариков значительно выше, чем умереть. А для молодых нужно вытянуть свой не счастливый билет, 1 из 1000, а скорее всего, учитывая бессимптомных, 1 из 10 000Зображення
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 15:46

То есть, три года назад от гриппа умерло больше людей чем сейчас от коронавируса? На слишком ли громкое заявление без пруфов?
matus
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:32

  matus написав:То есть, три года назад от гриппа умерло больше людей чем сейчас от коронавируса? На слишком ли громкое заявление без пруфов?


В США от сезонного 2018\19г.г. гриппа умерло 49 000 человек, но это никого не шокировало. А 5000 смертей от короновируса вызвало дикую панику.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: П'ят 03 кві, 2020 21:58

Re: В Італії пояснили високу смертність від коронавірусу

warlamp написав:
  matus написав:То есть, три года назад от гриппа умерло больше людей чем сейчас от коронавируса? На слишком ли громкое заявление без пруфов?


В США от сезонного 2018\19г.г. гриппа умерло 49 000 человек, но это никого не шокировало. А 5000 смертей от короновируса вызвало дикую панику.


Проблема в другом, в США уже в день по 1000 человек умирает, и дело двигается по нарастающей и это на фоне жестких карантинных мер. И главное никто не знает на какой ежедневной смертности вирус остановится и не будет ли он круглогодичным.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 09:57

  freeze написав:
warlamp написав:
  matus написав:То есть, три года назад от гриппа умерло больше людей чем сейчас от коронавируса? На слишком ли громкое заявление без пруфов?


В США от сезонного 2018\19г.г. гриппа умерло 49 000 человек, но это никого не шокировало. А 5000 смертей от короновируса вызвало дикую панику.


Проблема в другом, в США уже в день по 1000 человек умирает, и дело двигается по нарастающей и это на фоне жестких карантинных мер. И главное никто не знает на какой ежедневной смертности вирус остановится и не будет ли он круглогодичным.

Почему "никто не знает"? -- берем население Штатов, множим на 1% (по некоторым данным -- на 5%, а если медицина "захлебнется" -- 10%) -- вот это верхняя граница. Аналогично с годичностью -- на температуру на улице ему пофиг -- он в помещениях, в основном, передается -- поэтому пока распространение не остановится -- будет "крутиться".
Но это очень неприятные цифры -- поэтому их стараются официально не озвучивать...
_hunter
 
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