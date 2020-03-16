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МОЗ дозволило відкрити
продуктові ринки

МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:28

МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство охорони здоров'я дозволило відкрити продуктові ринки під час карантину.

Дивися повний текст МОЗ дозволило відкрити продуктові ринки.
R2
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В Харькове они не закрывались.
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