Номінальний ефективний обмінний курс (НЕОК) гривні послабився помірно - на 4,2%.
Дивися повний текст НБУ назвав причини девальвації гривні.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 21:47
НБУ назвав причини девальвації гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ назвав причини девальвації гривні.
Додано: Сер 01 кві, 2020 21:47
основная причина - некомпетентность правительства и невыполнение НБУ своих главных функций...
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