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НБУ назвав причини
девальвації гривні

НБУ назвав причини девальвації гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:47

НБУ назвав причини девальвації гривні

Пропонуємо до обговорення:
Номінальний ефективний обмінний курс (НЕОК) гривні послабився помірно - на 4,2%.

Дивися повний текст НБУ назвав причини девальвації гривні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:47

основная причина - некомпетентность правительства и невыполнение НБУ своих главных функций...
Тракторист
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