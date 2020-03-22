У березні Держбюджет отримав 87,9 млрд грн доходів при плані 98,1 млрд грн. З них недобір надходжень з податків і митниці - 8,8 млрд грн.
Дивися повний текст У березні Держбюджет недоотримав понад 10% доходів.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 21:48
У березні Держбюджет недоотримав понад 10% доходів
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Дивися повний текст У березні Держбюджет недоотримав понад 10% доходів.
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