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У березні Держбюджет
недоотримав понад 10% доходів

У березні Держбюджет недоотримав понад 10% доходів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:48

У березні Держбюджет недоотримав понад 10% доходів

Пропонуємо до обговорення:
У березні Держбюджет отримав 87,9 млрд грн доходів при плані 98,1 млрд грн. З них недобір надходжень з податків і митниці - 8,8 млрд грн.

Дивися повний текст У березні Держбюджет недоотримав понад 10% доходів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:48

а какой сюрприз ожидает в апреле-мае...
Тракторист
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