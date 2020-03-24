1 квітня Кабінет міністрів затвердив умови залучення Укравтодором кредитів на 19,27 млрд грн під державні гарантії для будівництва доріг.
Дивися повний текст Велике будівництво. Укравтодору дозволили взяти кредити під держгарантії.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 22:26
Велике будівництво. Укравтодору дозволили взяти кредити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Велике будівництво. Укравтодору дозволили взяти кредити під держгарантії.
Додано: Сер 01 кві, 2020 22:30
Re: Велике будівництво. Укравтодору дозволили взяти кредити.
Укравтодор потрібно розігнати, а все керівництво пересаджати.
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