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Велике будівництво. Укравтодору
дозволили взяти кредити...

Велике будівництво. Укравтодору дозволили взяти кредити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 22:26

Велике будівництво. Укравтодору дозволили взяти кредити...

Пропонуємо до обговорення:
1 квітня Кабінет міністрів затвердив умови залучення Укравтодором кредитів на 19,27 млрд грн під державні гарантії для будівництва доріг.

Дивися повний текст Велике будівництво. Укравтодору дозволили взяти кредити під держгарантії.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 22:26

воровать не перестанем даже если все устанем
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 22:30

Re: Велике будівництво. Укравтодору дозволили взяти кредити.

Укравтодор потрібно розігнати, а все керівництво пересаджати.
unicdima
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