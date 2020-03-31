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Subaru і Nissan зупинили заводи
в Японії через коронавірус

Subaru і Nissan зупинили заводи в Японії через коронавірус
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 23:30

Subaru і Nissan зупинили заводи в Японії через коронавірус

Пропонуємо до обговорення:
Японський автовиробник Subaru з 11 квітня по 1 травня зупиняє виробництво автомобілів на своєму заводі в префектурі Гумма.

Дивися повний текст Subaru і Nissan зупинили заводи в Японії через коронавірус.
R2
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Враховуючи рівень перевиробництва і завантаженості складів - це досить обгрунтоване і своєчасне рішення... :-)
biorama
 
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