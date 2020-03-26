Італійська компанія Automobili Lamborghini почала виробляти захисні маски через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2.
Дивися повний текст Автовиробник Lamborghini почав виготовляти медичні маски.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 23:32
Автовиробник Lamborghini почав виготовляти медичні маски
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Автовиробник Lamborghini почав виготовляти медичні маски.
Додано: Сер 01 кві, 2020 23:32
При купівлі маски за ціною виробника один Lamborghini в подарунок. :-)
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