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Автовиробник Lamborghini почав
виготовляти медичні маски

Автовиробник Lamborghini почав виготовляти медичні маски
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 23:32

Автовиробник Lamborghini почав виготовляти медичні маски

Пропонуємо до обговорення:
Італійська компанія Automobili Lamborghini почала виробляти захисні маски через пандемію коронавірусу SARS-CoV-2.

Дивися повний текст Автовиробник Lamborghini почав виготовляти медичні маски.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 23:32

При купівлі маски за ціною виробника один Lamborghini в подарунок. :-)
biorama
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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