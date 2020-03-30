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Міжбанк: надмір продавців валюти призвів до просідання курсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 кві, 2020 23:34
Пропонуємо до обговорення:
Валютний ринок в середу, як ми і прогнозували в своєму ранковому коментарі, не відзначався великими обсягами угод. Виною тому як ефект першого дня місяця (клієнти підводили підсумки березня і першого кварталу і не особливо були активні на торгах), так і за рахунок значного зниження темпів економічного життя в країні через карантин.
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Додано: Сер 01 кві, 2020 23:35
Жах. Кошмар.
Гривня до кінця квітня має значно зрости. :-)
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