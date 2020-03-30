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Міжбанк: надмір продавців валюти
призвів до просідання курсу

Міжбанк: надмір продавців валюти призвів до просідання курсу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 23:34

Міжбанк: надмір продавців валюти призвів до просідання курсу

Пропонуємо до обговорення:
Валютний ринок в середу, як ми і прогнозували в своєму ранковому коментарі, не відзначався великими обсягами угод. Виною тому як ефект першого дня місяця (клієнти підводили підсумки березня і першого кварталу і не особливо були активні на торгах), так і за рахунок значного зниження темпів економічного життя в країні через карантин.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 23:35

Жах. Кошмар.
Гривня до кінця квітня має значно зрости. :-)
biorama
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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