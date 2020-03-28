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Мінекономіки прогнозує
прискорення інфляції

Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 23:36

Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції

Пропонуємо до обговорення:
В Україні очікується прискорення інфляції через девальвацію гривні та кризові процеси через пандемію коронавірусу.

Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 23:36

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