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Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 кві, 2020 23:36
Пропонуємо до обговорення:
В Україні очікується прискорення інфляції через девальвацію гривні та кризові процеси через пандемію коронавірусу.
Дивися повний текст Мінекономіки прогнозує прискорення інфляції
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Додано: Сер 01 кві, 2020 23:36
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