Зростання цін на деякі товари в березні зумовлено впливом психологічних чинників пов'язаних з закриттям продовольчих ринків.
Дивися повний текст Тільки психологічний фактор: НБУ не бачить причин для сильного зростання цін.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 00:56
Тільки психологічний фактор: НБУ не бачить причин для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тільки психологічний фактор: НБУ не бачить причин для сильного зростання цін.
Додано: Чет 02 кві, 2020 00:56
Да что ж такое! НИЧЕГО ОНИ НЕ ВИДЯТ........ОЧКИ купите,товарищ Сологуб.
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