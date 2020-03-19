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Тільки психологічний фактор:
НБУ не бачить причин для...

Тільки психологічний фактор: НБУ не бачить причин для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 00:56

Тільки психологічний фактор: НБУ не бачить причин для...

Пропонуємо до обговорення:
Зростання цін на деякі товари в березні зумовлено впливом психологічних чинників пов'язаних з закриттям продовольчих ринків.

Дивися повний текст Тільки психологічний фактор: НБУ не бачить причин для сильного зростання цін.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 00:56

Да что ж такое! НИЧЕГО ОНИ НЕ ВИДЯТ........ОЧКИ купите,товарищ Сологуб.
потерпевший
 
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