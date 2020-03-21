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Маск запропонував безкоштовно
розіслати по світу апарати ШВЛ

Маск запропонував безкоштовно розіслати по світу апарати ШВЛ
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 01:06

Маск запропонував безкоштовно розіслати по світу апарати ШВЛ

Пропонуємо до обговорення:
Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск запропонував безкоштовно розіслати до лікарень світу апарати штучної вентиляції легенів для порятунку тяжких пацієнтів з COVID-19.

Дивися повний текст Маск запропонував безкоштовно розіслати по світу апарати ШВЛ.
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"Доставимо до лікарень по всьому світу в регіонах доставки Тесла".
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