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Другий ТРЦ в Києві скасував
орендну плату для орендарів

Другий ТРЦ в Києві скасував орендну плату для орендарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 01:41

Другий ТРЦ в Києві скасував орендну плату для орендарів

Пропонуємо до обговорення:
Керуюча компанія торгово-розважального центру Ocean Plaza прийняла рішення скасувати нарахування орендних платежів непрацюючим орендарям на період карантину в країні.

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R2
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Человеческий поступок. Браво.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 01:47

  p_a_l написав:Человеческий поступок. Браво.

типа у них был выбор :D
unicdima
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