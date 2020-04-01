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Другий ТРЦ в Києві скасував орендну плату для орендарів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 01:41
Пропонуємо до обговорення:
Керуюча компанія торгово-розважального центру Ocean Plaza прийняла рішення скасувати нарахування орендних платежів непрацюючим орендарям на період карантину в країні.
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Додано: Чет 02 кві, 2020 01:42
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