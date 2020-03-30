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У Нацбанку пояснили, як діють "кредитні канікули"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 кві, 2020 04:07
Пропонуємо до обговорення:
Кредитні канікули передбачають два етапи реструктуризації заборгованостей клієнтів перед банками.
Дивися повний текст У Нацбанку пояснили, як діють \"кредитні канікули\"
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Додано: Чет 02 кві, 2020 04:07
У Нацбанку пояснили ... ? Ви щось зрозуміли ?
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