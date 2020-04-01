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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #12345>
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:45

Вартість електроенергії для промислових споживачів України

В интернете пока не нашел, а ТВ каналы сообщают, что с 30 марта 2020 г. в Украине подорожала электроенергия для промышленности.

Причем на 35% :!: :!: :!:
Не думаю,что ТВ врет в данном случае.
Герус причину объясняет: неконкурентность рынка через монополии
плюс зеленые тарифы ,
которые прогремели на всю планету, поскольку в цивилизованных богатых странах там основательно пониже чем в бедноватой украинской экономике.

Если сделать проекцию на будущее, то это может означать :

1.Плюс еще один аргумент в копилку для обоснования второй волны по валюте после снятия карантина и срабатывания еще нескольких факторов (к слову, мне получилось угадать текущее движение , еще на пике ракеты писал тут о том,что после конвертации 8 марта, были еще личные финансовые поступления, которые собираюсь конвертировать только перед праздниками.

2.Рост цен (происходящий уже сейчас на ряд товаров), чем ближе к осени-зиме ,тем больше.

3.Наши монополисты умеют дружить со всеми, именно поэтому, после очередного повышения цен для промки - пора уже присматривать очередную самую дорогую недвижимость в самых дорогих городах мира как безделушку.

Это не кризис COVID-19 в Украине,
это перманентный системный кризис почти 30 лет развития экономики в стране.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 01 кві, 2020 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 19:57

Вартість електроенергії для промислових споживачів України

  Автор77 написав:В интернете пока не нашел, а ТВ каналы сообщают, что с 30 марта 2020 г. в Украине подорожала электроенергия для промышленности.

Причем на 35%
Не гоніть зраду
Я промисловість
Як було в березні 2,35899 грн/Квт*год без ПДВ ,так і залишилось в передоплаті на квітень
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:плюс зеленые тарифы ,
которые прогремели на всю планету, поскольку в цивилизованных богатых странах там основательно пониже чем в бедноватой украинской экономике.
вполне вероятно, что богатые страны могут дотировать зелёную энергетику за счёт других ресурсов. Нам приходится возлагать это бремя на потребителей. Ибо дотировать её в любом случае надо, государство просто обязано планировать развитие энергетики на десятилетия вперёд.
Тарифы, конечно, растут, но не катастрофично - наши тарифы на электричество в любом случае ниже даже болгарских и румынских, не говоря о немецких или, боже упаси, шведских.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:33

  juristkostya написав:
  Автор77 написав:плюс зеленые тарифы ,
которые прогремели на всю планету, поскольку в цивилизованных богатых странах там основательно пониже чем в бедноватой украинской экономике.
вполне вероятно, что богатые страны могут дотировать зелёную энергетику за счёт других ресурсов. Нам приходится возлагать это бремя на потребителей. Ибо дотировать её в любом случае надо, государство просто обязано планировать развитие энергетики на десятилетия вперёд.
Тарифы, конечно, растут, но не катастрофично - наши тарифы на электричество в любом случае ниже даже болгарских и румынских, не говоря о немецких или, боже упаси, шведских.

є один ньюанс,
тарифи нижчі в півтора...два рази,
а з.п. в 4..10 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:34

Агентство Fitch знизило рейтинг "ДТЕК Енерго" до [url]переддефолтного[/url]
https://www.epravda.com.ua/news/2020/04/1/658839/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:є один ньюанс,
тарифи нижчі в півтора...два рази,
а з.п. в 4..10 разів.

и что?
бензин, допустим, ниже всего процентов на 20 в среднем. Сыр хорошего качества так и вообще не дешевле.
Но мы ж понимаем, что структура ценообразования - штука вполне объективная.
Почему с электричеством должна работать какая-то другая логика?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:03

  budivelnik написав:
  Автор77 написав:В интернете пока не нашел, а ТВ каналы сообщают, что с 30 марта 2020 г. в Украине подорожала электроенергия для промышленности. Причем на 35%
Не гоніть зраду
Я промисловість
Як було в березні 2,35899 грн/Квт*год без ПДВ ,так і залишилось в передоплаті на квітень

Кстати, газ для населения подешевел с 5 до 4.3 (округленно).
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:08

  Starikan написав:
  budivelnik написав:
  Автор77 написав:В интернете пока не нашел, а ТВ каналы сообщают, что с 30 марта 2020 г. в Украине подорожала электроенергия для промышленности. Причем на 35%
Не гоніть зраду
Я промисловість
Як було в березні 2,35899 грн/Квт*год без ПДВ ,так і залишилось в передоплаті на квітень

Кстати, газ для населения подешевел с 5 до 4.3 (округленно).

Абонплату отменили?
Я что-то пропустил?

Говорят в Европе по 80 долларов газ,от раши,если бы не играли в подковёрные игры можно было бы брать не дороже,так что у фирташей по прежнему минимум "двойной" навар...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:10

  Starikan написав:Кстати, газ для населения подешевел с 5 до 4.3 (округленно).

А совсем недавно, газ не мог быть дешевле 8+.
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Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 21:20

  Starikan написав:
  budivelnik написав:
  Автор77 написав:В интернете пока не нашел, а ТВ каналы сообщают, что с 30 марта 2020 г. в Украине подорожала электроенергия для промышленности. Причем на 35%
Не гоніть зраду
Я промисловість
Як було в березні 2,35899 грн/Квт*год без ПДВ ,так і залишилось в передоплаті на квітень

Кстати, газ для населения подешевел с 5 до 4.3 (округленно).

это всё злочынные барыги-папередныкы, которые заложили привязку к мировым ценам.
juristkostya
 
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