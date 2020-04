Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Сер 01 кві, 2020 20:33

juristkostya написав: Автор77 написав: плюс зеленые тарифы ,

которые прогремели на всю планету, поскольку в цивилизованных богатых странах там основательно пониже чем в бедноватой украинской экономике.

вполне вероятно, что богатые страны могут дотировать зелёную энергетику за счёт других ресурсов. Нам приходится возлагать это бремя на потребителей. Ибо дотировать её в любом случае надо, государство просто обязано планировать развитие энергетики на десятилетия вперёд.

Тарифы, конечно, растут, но не катастрофично - наши тарифы на электричество в любом случае ниже даже болгарских и румынских, не говоря о немецких или, боже упаси, шведских.

є один ньюанс,

тарифи нижчі в півтора...два рази,

є один ньюанс,

тарифи нижчі в півтора...два рази,

а з.п. в 4..10 разів.

