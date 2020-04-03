Вартість електроенергії для промислових споживачів України

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В останній тиждень березня в Україні зафіксоване різке зростання цін на електроенергію для промислових споживачів. Тариф зріс з 1,3 грн за кВт-годину до безпрецедентних 1,68 грн за кВт-годину, або на 35% по відношенню до лютого. Про це повідомляє пресслужба компанії «Інтерпайп».В останній тиждень березня в Україні зафіксоване різке зростання цін на електроенергію для промислових споживачів. Тариф зріс з 1,3 грн за кВт-годину до безпрецедентних 1,68 грн за кВт-годину, або на 35% по відношенню до лютого. «Де промисловість не зміг добити корон вірус, її доб’є тариф на електроенергію. З початком весни в Україні різко збільшилося виробництво електроенергії «зеленими» станціями, особливо найбільш дорогими – сонячними. Оскільки за законом Україна зобов’язана викупати перш за все «зелену» енергію, то регулятор НЕК «Укренерго» почав обмежувати іншу генерацію – вугільну та атомну.