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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 01 кві, 2020 23:31

  somilitark написав:
  Starikan написав: Кстати, газ для населения подешевел с 5 до 4.3 (округленно).
Абонплату отменили?

Это копейки. Примерно 5% от всей суммы.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 01:24

  juristkostya написав:
  mephala написав:вы так и не ответили на главный вопрос - что в смете у наших дороже чем в Германии
стоимость свободного капитала, очевидно же.
+ политические риски (инвесторы исходят из посыла, что льготы запросто могут быть отменены досрочно. И надо успеть отбиться вложения раньше, чем за 10 лет. И, будем откровенны, это очень трезвый взгляд на наше государство)


капитал дороже у нас на 10%. это во первых.
а во вторых - политические риски уже заложены в стоимость капитала. потому она и выше чем для стабильных стран.
так что же настолько увеличивает смету вы так до конца и не ответили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 01:28

  budivelnik написав:
  mephala написав:вы так и не ответили на главный вопрос - что в смете у наших дороже чем в Германии
1 Станом на сьогодні встановлення сонячної під ключ для населення приблизно 600-700 доларів за Квт потужності
2 Можете привести ссилку по Німеччині де б під ключ було хочаб менше 900-1000?

дядя петя ты **** ?
научитесь читать всю цепочку диалога а не выдергивать.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 10:56

mephala
Тобто ссилочок що в Європі вартість створення сонячної електростанції-дешевше ніж в Україні - не буде?
Ясно
Злив-зарахований, адже як можна показати що у нас дорожче,якщо в реальному житті - у нас дешевше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:06

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

mephala написав:
  juristkostya написав:
  mephala написав:вы так и не ответили на главный вопрос - что в смете у наших дороже чем в Германии
стоимость свободного капитала, очевидно же.
+ политические риски (инвесторы исходят из посыла, что льготы запросто могут быть отменены досрочно. И надо успеть отбиться вложения раньше, чем за 10 лет. И, будем откровенны, это очень трезвый взгляд на наше государство)


капитал дороже у нас на 10%. это во первых.
а во вторых - политические риски уже заложены в стоимость капитала. потому она и выше чем для стабильных стран.
так что же настолько увеличивает смету вы так до конца и не ответили.


Хто її зараз збільшує?

До чого вартість електростанці в 2014 році і в 2020?
Чи будують електростанції за по цінах 2014 року в тариф дають такий як в 2014 році?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 12:08

Вартість електроенергії для промислових споживачів України

yarick26 написав:Муть- это юристу рассуждать об энергетике
То так и живем, потому что кругом одни «специалисты»
Видимо и юрист такой же..
Виробництво на вкраденій у держави ТЕЦ коштує грошей? З вугілля видобутого на вкраденій у держави шахті? Да ладно. Не смішіть.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:10

  budivelnik написав:
  Автор77 написав:В интернете пока не нашел, а ТВ каналы сообщают, что с 30 марта 2020 г. в Украине подорожала электроенергия для промышленности.

Причем на 35%
Не гоніть зраду
Я промисловість
Як було в березні 2,35899 грн/Квт*год без ПДВ ,так і залишилось в передоплаті на квітень


предоплата на апрель - не показатель, факт может существенно отличаться
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 13:13

  Автор77 написав:
https://mind.ua/news/20209425-interpajp ... mislovosti

В останній тиждень березня в Україні зафіксоване різке зростання цін на електроенергію для промислових споживачів. Тариф зріс з 1,3 грн за кВт-годину до безпрецедентних 1,68 грн за кВт-годину, або на 35% по відношенню до лютого. Про це повідомляє пресслужба компанії «Інтерпайп».В останній тиждень березня в Україні зафіксоване різке зростання цін на електроенергію для промислових споживачів. Тариф зріс з 1,3 грн за кВт-годину до безпрецедентних 1,68 грн за кВт-годину, або на 35% по відношенню до лютого. «Де промисловість не зміг добити корон вірус, її доб’є тариф на електроенергію. З початком весни в Україні різко збільшилося виробництво електроенергії «зеленими» станціями, особливо найбільш дорогими – сонячними. Оскільки за законом Україна зобов’язана викупати перш за все «зелену» енергію, то регулятор НЕК «Укренерго» почав обмежувати іншу генерацію – вугільну та атомну.


а там не пишут, что это цена уровня осени - 1,68.
и второе - а причина точно зеленая энергетика?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:32

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  Автор77 написав:В интернете пока не нашел, а ТВ каналы сообщают, что с 30 марта 2020 г. в Украине подорожала электроенергия для промышленности.
Причем на 35%
Не гоніть зраду
Я промисловість
Як було в березні 2,35899 грн/Квт*год без ПДВ ,так і залишилось в передоплаті на квітень
предоплата на апрель - не показатель, факт может существенно отличаться
Заява в жовтій пресі-ще менший показник ніж передоплата...
Отже я більш правий ніж мій опонент ,бо оперую більш достовірними джерелами :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 04 кві, 2020 16:51

  budivelnik написав:
  Shaman написав:
  budivelnik написав:Не гоніть зраду
Я промисловість
Як було в березні 2,35899 грн/Квт*год без ПДВ ,так і залишилось в передоплаті на квітень
предоплата на апрель - не показатель, факт может существенно отличаться
Заява в жовтій пресі-ще менший показник ніж передоплата...
Отже я більш правий ніж мій опонент ,бо оперую більш достовірними джерелами :D


в конце марта РДН реально подорожал - а вот причины этого - надо разобраться

опять же производство зеленой э/нергии увеличилось. А как это влияет на цену? а напрямую никак. А косвенное влияние - опять же надо внимательно разобраться;)

  budivelnik написав:Я промисловість
Як було в березні 2,35899 грн/Квт*год без ПДВ ,так і залишилось в передоплаті на квітень

и сорри, но Вы небольшая промышленность :oops:
у большой промышленности э/энергия около 2 грн с НДС;)
Shaman
 
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