Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
mephala написав:вы так и не ответили на главный вопрос - что в смете у наших дороже чем в Германии
стоимость свободного капитала, очевидно же. + политические риски (инвесторы исходят из посыла, что льготы запросто могут быть отменены досрочно. И надо успеть отбиться вложения раньше, чем за 10 лет. И, будем откровенны, это очень трезвый взгляд на наше государство)
капитал дороже у нас на 10%. это во первых. а во вторых - политические риски уже заложены в стоимость капитала. потому она и выше чем для стабильных стран. так что же настолько увеличивает смету вы так до конца и не ответили.
mephala Тобто ссилочок що в Європі вартість створення сонячної електростанції-дешевше ніж в Україні - не буде? Ясно Злив-зарахований, адже як можна показати що у нас дорожче,якщо в реальному житті - у нас дешевше.
mephala написав:вы так и не ответили на главный вопрос - что в смете у наших дороже чем в Германии
стоимость свободного капитала, очевидно же. + политические риски (инвесторы исходят из посыла, что льготы запросто могут быть отменены досрочно. И надо успеть отбиться вложения раньше, чем за 10 лет. И, будем откровенны, это очень трезвый взгляд на наше государство)
капитал дороже у нас на 10%. это во первых. а во вторых - политические риски уже заложены в стоимость капитала. потому она и выше чем для стабильных стран. так что же настолько увеличивает смету вы так до конца и не ответили.
Хто її зараз збільшує?
До чого вартість електростанці в 2014 році і в 2020? Чи будують електростанції за по цінах 2014 року в тариф дають такий як в 2014 році?
В останній тиждень березня в Україні зафіксоване різке зростання цін на електроенергію для промислових споживачів. Тариф зріс з 1,3 грн за кВт-годину до безпрецедентних 1,68 грн за кВт-годину, або на 35% по відношенню до лютого. Про це повідомляє пресслужба компанії «Інтерпайп».В останній тиждень березня в Україні зафіксоване різке зростання цін на електроенергію для промислових споживачів. Тариф зріс з 1,3 грн за кВт-годину до безпрецедентних 1,68 грн за кВт-годину, або на 35% по відношенню до лютого. «Де промисловість не зміг добити корон вірус, її доб’є тариф на електроенергію. З початком весни в Україні різко збільшилося виробництво електроенергії «зеленими» станціями, особливо найбільш дорогими – сонячними. Оскільки за законом Україна зобов’язана викупати перш за все «зелену» енергію, то регулятор НЕК «Укренерго» почав обмежувати іншу генерацію – вугільну та атомну.
а там не пишут, что это цена уровня осени - 1,68. и второе - а причина точно зеленая энергетика?