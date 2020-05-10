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промислових споживачів України Вартість електроенергії для промислових споживачів України + Додати

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#<1 ... 3456 Додано: Пон 11 тра, 2020 09:52 Что происходит на рынке э/энергии? Идет большой вал статей – все пропало, атомщиков останавливают, за зеленую э/энергию переплачивают, во всем виноват Ахметов. При этом много эмоций, но мало фактуры, а что же произошло, из-за чего проблемы – они реально есть, и какая роль чиновников в этом бардаке?

Попробуем разобраться. Не ругайте за многа букаф, тема сложная

Матчасть

Немного матчасти - на текущий момент цена э/энергии для промышленных потребителей состоит из:

- цена покупки на рынках, в основном на РДН (ринок на добу наперед)

- транспортировка Укрэнерго (магистральная) – устанавливает НКРЭ

- Транспортировка облэнерго (для каждой области своя, бывает для 1 и 2 класса – они сильно отличаются) - устанавливает НКРЭ

- наценка поставщика – 1,5-2% от суммы или 5 коп за кВТ*ч – несущественно

Очень важно – ценообразование на РДН – это основной рынок. Э/энергия продается по часам – каждый час своя цена. Действует две цены – условно ночная (23-7) и дневная (8-23). Так вот, макс ночная цена за 1 кВт*ч - 96 коп, дневная – 2,05 грн. ИМХО, это рудимент времен Энергорынка и сейчас это надо прибить – но возможно чего-то не знаю. Считать экономику при таком колебании цен – занятие очень творческое.

По генерациям – э/энергию производят

- атомщики –50%

- тепловики – 40%

- гидростанции

- зеленая энергетика – раньше не более 10%, а вот в 2020 – ее доля существенно выросла

2019 - история

Немного истории – с 2019 года заработал рынок э/энергии. С января 2019 разделили транспортировку и продажу э/энергии, но основным продавцом оставался Энергорынок – буфер между генерацией и потребителями. С июля 2019 Энергорынок убрали, покупатели стали покупать э/нергию на рынках (на сутки вперед, внутрисуточном и балансирующем) у генераций, за исключением сегмента населения – они покупают э/энергию по фикс цене, и соответственно атомщики продают э/энергию по фикс цене чтобы обеспечить население. Таким оператором стал ГарПок – Гарантированный покупатель.

Что произошло с ценами? В лучших традициях нашей страны – в январе 2019 цена поднялась на 20 коп б/НДС (11%), при том, что просто поменялись правила игры, себестоимость не изменилась. Но тогда такой волны воя, что все пропало не было. В июле – цена подскочила еще на 35 коп (18%) – но тут 2 фактора.

1 фактор - тариф Укрэнерго установили на уровне 34 коп. Это и была история, когда предприятия Коломойского через суд добились права платить 6 коп, а все страна платила по 34 коп. ДО сих пор вспоминают, хотя это действовало всего 2 мес. С сентября этот тариф снизили до 12 коп.

А вот 2 фактор – атомщики все продают ГарПоку, на рынок в основном поступает тепловая генерация. Кстати, поскольку никто не знал, что будет на рынке – установили верхние границы цен – ночная 96 коп, дневная 2, 05 грн (см выше Цены). А тут – ТАДАМ – 80% тепловой генерации – это ДТЭК – поэтому внезапно вначале цены на РДН были максимально возможными – такой себе рынок))

Зато в ноябре на рынок пустили атомщиков – и ТАДАМ – цена снизилась на 30-40 коп, и стала ниже уровня 2018 – для инфо.



2020

А что произошло в 2020 году? Откуда стенания? Что говорят – у ГарПока большие долги и перед атомщиками, и перед зеленщиками – похоже, это факт. Второе, все кричат, что ограничивают атомщиков – это тоже факт. Третье – растет цена на РДН – и это факт. И в-четвертых, выросла зеленая генерация в 2020. В 2019 зеленая генерация давала0,8 ГВт зимой и до 1,5 ГВт летом, то в феврале 2020 уже доходила до 1.8 ГВт, а в апреле превышало и 3ГВт.

Попробуем понять , к чему это привело.

Первое – не вижу большого падения энергопотребления по данным Укрэнерго. Наверное, оно есть, но в рамках допустимых отклонений – карантин здесь имеет косвенное отношение.

Второе, снижение производства атомщиков – сезонное явление, осенью их разгоняют, когда потребление э/энергии растет, весной снижают, когда потребление падает – см 2018-2019гг. Все вопли похожи на заказуху – вопрос, чью.

Вот зеленая генерация – это техническая проблема, к которой походу оказались не готовы. Она очень неравномерна – все указанные цифры относятся к дневному времени, ночью производят до 0,5 ГВт. По закону мы обязаны выкупать всю зеленую энергию, так что днем возникает профицит. Раньше не было, чтобы гидро отключали днем, а сейчас пож-та. А чем закрывать ночное потребление? Остаются тепловики, но их доля кстати снизилась по сравнению с 2019 годом. Плюс напоминаю – ночью э/энергия дешевле в 2 раза – не могу экономически обосновать, почему тепловики должны работать за цену в 2 раза ниже, чем все остальные. Так что проблема балансирования – в полный рост.



И еще зеленая генерация – экономическая проблема. Всю зеленку и атомную выкупает ГарПок. Поставляет ее населению После роста производства зеленой э/энергии у ГарПока появился профицит – население не покупает столько э/энергии. Он вышел на рынок в феврале. А угадайте почем он продавал? – 10 КОП/кВТ*ч при рыночной цене 0,9-2 грн. Что за бред скажите Вы – но да, ГарПок покупал атомную по 57 коп, зеленую по 4-5 грн, а продавал по 10 коп. Почему так? Наши чиновники походу не рассматривали вариант избытка э/энергии у ГарПока, поэтому прописали продажу в Порядке по мин цене. Так что в феврале рынок РДН обвалился на 15% - % могут быть разные, поскольку у каждого своя цена.

За этот фокус НКРЭ походу все и гнобят, не называя в публичной плоскости, что же они сделали.

С апреля 2020 разрешили продавать ГарПоку по цене атомной, а с мая разрешили продавать по цене 75% от максимальной цены

Статьи, которые голосят о росте цен, сравнивают среднюю цену в те дни, когда ГарПок выходил с демпингом, с днями, когда шли продажи без ГарПока по обычной цене – это не связано с загрузкой атомных станций.

Результатом такой работы ГарПока стали убытки, и соответственно невозможность оплатить поставки как атомной, так и зеленой энергии.

Вторая причина долгов – разрешили не платить за э/энергию – что сделало население? Перестало платить.

Третья причина – это цена за э/энергию для населения. Цена для населения 75 коп без НДС до 100 кВт*ч, и 1,4 грн свыше 100 кВт. Вычитаем транспортировку 77 коп, и вуаля – до 100 кВт генерация получает 0, свыше 100 кВт – 63 коп – как раз цена атомной. Кто заплатит за разницу – похоже, никто не подумал, как итог ГарПоку платить нечем даже 57 коп атомщикам. Кстати, это в этом году – в прошлом транспортировка была 50 коп суммарно. Вариантов нет, население должно оплачивать хотя бы то, что покупает – это 1,61 с НДС минимум

Четвертая причина – расчет тарифа за компенсацию зеленой энергетике. Очень много возмущений, что мол дорого платим за зеленую э/энергию – а много знает, в каком именно месте платим? Тариф за компенсацию зеленой энергетике заложен в тарифе на передачу Укрэнерго – 16 коп. Из них 6 коп за зеленый тариф. Всего лишь. Платит за это промышленность. Учитывая историю с объемами, НКРЭ и здесь лоханулось и 6 коп маловато, и по честному надо повышать.

Выводы

ГарПок в долгах. Причины:

– резкий рост зеленой энергетики из-за отсутствия контроля, что происходит в отрасли, и несвоевременного законодательного регулирования, и непонятно, готова ли отрасль к такому объему зеленой энергетики – другая техническая модель регулирования.

- Популизм в тарифах населению – кто будет оплачивать, что население покупает ниже себестимости? Вопрос

Рынок худо-бедно работает. А его перекосы – куда смотрит АМКУ по поводу ДТЭК? Полномочий хватает. Атомщики тоже естественная монополия, кстати.

Вопросы к чиновникам

- при заключении договоров на зеленку никто не считал, на сколько поназаключали и к чему приведет? Походу так. А тут ой, снег выпал – очень много зеленой э/энергии вдруг появилось со всеми вытекающими последствиями

- когда ГарПок продавал э/энергию по мин цене, надо было оперативно реагировать, а не сопли жевать.



По поводу зеленой электроэнергии в целом. Не обладаю достаточной компетенцией, чтобы выносить решения с учетом прогноза энергопотребления на десятки лет – большинство читателей тоже не обладает. Но доверяю трендам, которые происходят в Европе, а там идет большой сдвиг в пользу зеленой энергии. Опять же экология, не хочется решать проблемы постфактум, как в Китае.

А вот экономические соображения. Цена на зеленую обусловлена в том числе ускоренной амортизацией оборудования, чтобы были инвестиции в развитие, сами операционные затраты, я думаю, сравнимы с тепловой генерацией. Хорошо, давайте будем покупать атомную, по 0,57 коп. А много введено в эксплуатацию новых АЭС? А сколько планируют? А вообще рентабельно строить АЭС при таких ценах? А что будет, когда закончатся сроки эксплуатации работающих АЭС? – это не за горами. У нас дешевая э/энергия АЭС, когда они достались нам бесплатно от Союза. А если посчитать новые – так цена 5 грн может покажется невысокой? А если учесть расходы на демонтаж старых АЭС?

Крики не надо зеленой энергии, даешь дешевую атомную – чистый популизм. Надо смотреть расчеты, которых в общем доступе нет, непонятно, насколько они корректны, и обладать неслабой компетенцией, чтобы их оценить. Shaman Повідомлень: 273 З нами з: 29.09.19 Подякував: 28 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3456 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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