Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Пон 11 тра, 2020 09:52

Что происходит на рынке э/энергии? Идет большой вал статей – все пропало, атомщиков останавливают, за зеленую э/энергию переплачивают, во всем виноват Ахметов. При этом много эмоций, но мало фактуры, а что же произошло, из-за чего проблемы – они реально есть, и какая роль чиновников в этом бардаке?

Попробуем разобраться. Не ругайте за многа букаф, тема сложная

Матчасть

Немного матчасти - на текущий момент цена э/энергии для промышленных потребителей состоит из:

- цена покупки на рынках, в основном на РДН (ринок на добу наперед)

- транспортировка Укрэнерго (магистральная) – устанавливает НКРЭ

- Транспортировка облэнерго (для каждой области своя, бывает для 1 и 2 класса – они сильно отличаются) - устанавливает НКРЭ

- наценка поставщика – 1,5-2% от суммы или 5 коп за кВТ*ч – несущественно

Очень важно – ценообразование на РДН – это основной рынок. Э/энергия продается по часам – каждый час своя цена. Действует две цены – условно ночная (23-7) и дневная (8-23). Так вот, макс ночная цена за 1 кВт*ч - 96 коп, дневная – 2,05 грн. ИМХО, это рудимент времен Энергорынка и сейчас это надо прибить – но возможно чего-то не знаю. Считать экономику при таком колебании цен – занятие очень творческое.

По генерациям – э/энергию производят

- атомщики –50%

- тепловики – 40%

- гидростанции

- зеленая энергетика – раньше не более 10%, а вот в 2020 – ее доля существенно выросла

2019 - история

Немного истории – с 2019 года заработал рынок э/энергии. С января 2019 разделили транспортировку и продажу э/энергии, но основным продавцом оставался Энергорынок – буфер между генерацией и потребителями. С июля 2019 Энергорынок убрали, покупатели стали покупать э/нергию на рынках (на сутки вперед, внутрисуточном и балансирующем) у генераций, за исключением сегмента населения – они покупают э/энергию по фикс цене, и соответственно атомщики продают э/энергию по фикс цене чтобы обеспечить население. Таким оператором стал ГарПок – Гарантированный покупатель.

Что произошло с ценами? В лучших традициях нашей страны – в январе 2019 цена поднялась на 20 коп б/НДС (11%), при том, что просто поменялись правила игры, себестоимость не изменилась. Но тогда такой волны воя, что все пропало не было. В июле – цена подскочила еще на 35 коп (18%) – но тут 2 фактора.

1 фактор - тариф Укрэнерго установили на уровне 34 коп. Это и была история, когда предприятия Коломойского через суд добились права платить 6 коп, а все страна платила по 34 коп. ДО сих пор вспоминают, хотя это действовало всего 2 мес. С сентября этот тариф снизили до 12 коп.

А вот 2 фактор – атомщики все продают ГарПоку, на рынок в основном поступает тепловая генерация. Кстати, поскольку никто не знал, что будет на рынке – установили верхние границы цен – ночная 96 коп, дневная 2, 05 грн (см выше Цены). А тут – ТАДАМ – 80% тепловой генерации – это ДТЭК – поэтому внезапно вначале цены на РДН были максимально возможными – такой себе рынок))

Зато в ноябре на рынок пустили атомщиков – и ТАДАМ – цена снизилась на 30-40 коп, и стала ниже уровня 2018 – для инфо.



2020

А что произошло в 2020 году? Откуда стенания? Что говорят – у ГарПока большие долги и перед атомщиками, и перед зеленщиками – похоже, это факт. Второе, все кричат, что ограничивают атомщиков – это тоже факт. Третье – растет цена на РДН – и это факт. И в-четвертых, выросла зеленая генерация в 2020. В 2019 зеленая генерация давала0,8 ГВт зимой и до 1,5 ГВт летом, то в феврале 2020 уже доходила до 1.8 ГВт, а в апреле превышало и 3ГВт.

Попробуем понять , к чему это привело.

Первое – не вижу большого падения энергопотребления по данным Укрэнерго. Наверное, оно есть, но в рамках допустимых отклонений – карантин здесь имеет косвенное отношение.

Второе, снижение производства атомщиков – сезонное явление, осенью их разгоняют, когда потребление э/энергии растет, весной снижают, когда потребление падает – см 2018-2019гг. Все вопли похожи на заказуху – вопрос, чью.

Вот зеленая генерация – это техническая проблема, к которой походу оказались не готовы. Она очень неравномерна – все указанные цифры относятся к дневному времени, ночью производят до 0,5 ГВт. По закону мы обязаны выкупать всю зеленую энергию, так что днем возникает профицит. Раньше не было, чтобы гидро отключали днем, а сейчас пож-та. А чем закрывать ночное потребление? Остаются тепловики, но их доля кстати снизилась по сравнению с 2019 годом. Плюс напоминаю – ночью э/энергия дешевле в 2 раза – не могу экономически обосновать, почему тепловики должны работать за цену в 2 раза ниже, чем все остальные. Так что проблема балансирования – в полный рост.



И еще зеленая генерация – экономическая проблема. Всю зеленку и атомную выкупает ГарПок. Поставляет ее населению После роста производства зеленой э/энергии у ГарПока появился профицит – население не покупает столько э/энергии. Он вышел на рынок в феврале. А угадайте почем он продавал? – 10 КОП/кВТ*ч при рыночной цене 0,9-2 грн. Что за бред скажите Вы – но да, ГарПок покупал атомную по 57 коп, зеленую по 4-5 грн, а продавал по 10 коп. Почему так? Наши чиновники походу не рассматривали вариант избытка э/энергии у ГарПока, поэтому прописали продажу в Порядке по мин цене. Так что в феврале рынок РДН обвалился на 15% - % могут быть разные, поскольку у каждого своя цена.

За этот фокус НКРЭ походу все и гнобят, не называя в публичной плоскости, что же они сделали.

С апреля 2020 разрешили продавать ГарПоку по цене атомной, а с мая разрешили продавать по цене 75% от максимальной цены

Статьи, которые голосят о росте цен, сравнивают среднюю цену в те дни, когда ГарПок выходил с демпингом, с днями, когда шли продажи без ГарПока по обычной цене – это не связано с загрузкой атомных станций.

Результатом такой работы ГарПока стали убытки, и соответственно невозможность оплатить поставки как атомной, так и зеленой энергии.

Вторая причина долгов – разрешили не платить за э/энергию – что сделало население? Перестало платить.

Третья причина – это цена за э/энергию для населения. Цена для населения 75 коп без НДС до 100 кВт*ч, и 1,4 грн свыше 100 кВт. Вычитаем транспортировку 77 коп, и вуаля – до 100 кВт генерация получает 0, свыше 100 кВт – 63 коп – как раз цена атомной. Кто заплатит за разницу – похоже, никто не подумал, как итог ГарПоку платить нечем даже 57 коп атомщикам. Кстати, это в этом году – в прошлом транспортировка была 50 коп суммарно. Вариантов нет, население должно оплачивать хотя бы то, что покупает – это 1,61 с НДС минимум

Четвертая причина – расчет тарифа за компенсацию зеленой энергетике. Очень много возмущений, что мол дорого платим за зеленую э/энергию – а много знает, в каком именно месте платим? Тариф за компенсацию зеленой энергетике заложен в тарифе на передачу Укрэнерго – 16 коп. Из них 6 коп за зеленый тариф. Всего лишь. Платит за это промышленность. Учитывая историю с объемами, НКРЭ и здесь лоханулось и 6 коп маловато, и по честному надо повышать.

Выводы

ГарПок в долгах. Причины:

– резкий рост зеленой энергетики из-за отсутствия контроля, что происходит в отрасли, и несвоевременного законодательного регулирования, и непонятно, готова ли отрасль к такому объему зеленой энергетики – другая техническая модель регулирования.

- Популизм в тарифах населению – кто будет оплачивать, что население покупает ниже себестимости? Вопрос

Рынок худо-бедно работает. А его перекосы – куда смотрит АМКУ по поводу ДТЭК? Полномочий хватает. Атомщики тоже естественная монополия, кстати.

Вопросы к чиновникам

- при заключении договоров на зеленку никто не считал, на сколько поназаключали и к чему приведет? Походу так. А тут ой, снег выпал – очень много зеленой э/энергии вдруг появилось со всеми вытекающими последствиями

- когда ГарПок продавал э/энергию по мин цене, надо было оперативно реагировать, а не сопли жевать.



По поводу зеленой электроэнергии в целом. Не обладаю достаточной компетенцией, чтобы выносить решения с учетом прогноза энергопотребления на десятки лет – большинство читателей тоже не обладает. Но доверяю трендам, которые происходят в Европе, а там идет большой сдвиг в пользу зеленой энергии. Опять же экология, не хочется решать проблемы постфактум, как в Китае.

А вот экономические соображения. Цена на зеленую обусловлена в том числе ускоренной амортизацией оборудования, чтобы были инвестиции в развитие, сами операционные затраты, я думаю, сравнимы с тепловой генерацией. Хорошо, давайте будем покупать атомную, по 0,57 коп. А много введено в эксплуатацию новых АЭС? А сколько планируют? А вообще рентабельно строить АЭС при таких ценах? А что будет, когда закончатся сроки эксплуатации работающих АЭС? – это не за горами. У нас дешевая э/энергия АЭС, когда они достались нам бесплатно от Союза. А если посчитать новые – так цена 5 грн может покажется невысокой? А если учесть расходы на демонтаж старых АЭС?

Крики не надо зеленой энергии, даешь дешевую атомную – чистый популизм. Надо смотреть расчеты, которых в общем доступе нет, непонятно, насколько они корректны, и обладать неслабой компетенцией, чтобы их оценить.