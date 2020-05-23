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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 12 тра, 2020 01:30
Starikan написав:
Шахты надо категорически закрывать, они наносят урон больше, чем коррупция.
Вы даже не представляете, какая коррупция на шахтах. Даже на единственной ш.Артем АМКР.
Индус все знает, но у него такая сверх прибыль, что дает своим местным аборигенам, так называемым менеджерам, тоже "немного" поиметь.
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kasikdarlics
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Додано: Вів 12 тра, 2020 02:11
Shaman
Такой вопрос, почему атомщики не могут греть воздух по ночам?
К примеру днем (16 часов) работают на потребителей, а ночью, когда нет потребления, 8 часов условно греют озеро?
при этом енергия дорожает на 33%, но все равно остается дешевле чем ТЕЦ, и + уменьшается разница между пиком и не-пиком, значит увеличивается доля атомной генерации и уменьшается доля тец.
Где ошибка в логике?
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Diman
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Додано: Вів 12 тра, 2020 02:52
Shaman написав: jump написав:В. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець назвала причиною кризової ситуації суттєве падіння споживання електроенергії, яке було обумовлено теплою зимою та карантинними заходами через пандемію коронавірусу.Також, за її словами, кризу спричинила низка додаткових чинників.
"Перший – це адміністративне втручання в ринок електричної енергії через зміни до законодавства, рішення Кабінету Міністрів і регулятора. Вони призвели до штучного зниження ціни на електроенергію", - зазначила Буславець.
Другий чинник – це відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами у вересні 2019 року. Це призвело до того, що українська вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції.
"Нам це коштувало незатребуваних 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, нам це коштувало 5 млрд гривень, які були направлені на в нашу економіку і не нашим енергогенеруючим компаніям, а нашим сусідам", – підкреслила в.о. міністра.
Вона відзначила, що через ці причини накопичились значні борги перед енергетичними підприємствами.
"Зараз уряд і Мінекоенерго вживають термінові заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію, забезпечити нормальне функціонування енергетичної системи, а також збалансувати ринок, врахувавши інтереси як споживачів, так і виробників електроенергії", - резюмувала Буславець. Рекордно низькі показники: українські АЕС скоротили виробіток енергії
Потужність генерації атомних електростанцій станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС.
"В останні п’ять років це найнижча потужність АЕС у кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання", - пише видання.
Падіння потужностей АЕС відбувається на фоні загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва та пандемію COVID-19.
Станом на понеділок 11 травня 2020 року потужність генерацій АЕС становить 7,25 тис МВТ
а кто пишет-то???
сегодня накатал целую статью на эту тему viewtopic.php?p=4960952#p4960952
- у меня совсем другие причинно-следственные связи получились
вкратце, одна из основных причин проблем в энергетике сегодня - резкий рост зеленой генерации. Но это произошло не за один день, и не за один месяц. Договора заключались намного раньше.
А тут вдруг - оказались не готовы
- тут и технологический баланс другой,
- и ГарПок свой излишек э/энергии из-за роста продавал по 10 коп на рынке в течение пары месяцев - в Порядке так написано было - там даже никто не закладывал такого, что будет излишек - а теперь вдруг долги образовались
по атомщикам - снижение выработки весной было всегда
- май.20 - 7,4 - 8 ГВт
- май.19 - 8.7 ГВт
- май.18 - 7.7 ГВт
ну нельзя технологически все от атомщиков брать, надо чтобы кто-то суточные колебания компенсировал - в нашем случае тепловики
а импорт э/энергии - очень похоже на жалобы ДТЭК, похоже эти уши торчат)))
хорошо написано про проблемы рынка электроэнергии. очень профессионально и со знанием дела. но вот только последний абзац отдает душком зеленой генерации. вдруг прорезается журналистский слог и под этим видом несется откровенный бред. значит операционные затраты, например по солнцу - где то, как в тепловой генерации, да? напомните, в этой связи, почем тонна солнечного света и сколько стоит ее очистить и сконцентрировать и доставить на солнечную панель?
и 16.5 евроцента за кВтч - это чтобы покрыть 600 евро за кВт инвестиций?
проблема не в объеме зеленой энергии, а в ее стоимости, где-то в 2, а может уже и в 3 раза завышенной от рентабельности этого бизнеса во всем мире.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Вів 12 тра, 2020 19:55
Diman написав:Shaman
Такой вопрос, почему атомщики не могут греть воздух по ночам?
К примеру днем (16 часов) работают на потребителей, а ночью, когда нет потребления, 8 часов условно греют озеро?
при этом енергия дорожает на 33%, но все равно остается дешевле чем ТЕЦ, и + уменьшается разница между пиком и не-пиком, значит увеличивается доля атомной генерации и уменьшается доля тец.
Где ошибка в логике?
хороший вопрос)))
давайте подумаем - возможно потому, что нужно очень много потребителей эл-ва. Атомных станций то всего пять, а потребляет вся украина. нет такого оборудования, чтобы столько потреблять вхолостую - в некоторых странах ночное освещение бесплатно именно по такой логике. я думаю технологически сложно этим управлять
плюс я подвожу к тому, что атомная э/энергия условно-дешевая - если сюда заложить ускоренную амортизацию новой АЭС - цена - большой вопрос
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Shaman
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Додано: Вів 12 тра, 2020 20:22
adeges написав:
хорошо написано про проблемы рынка электроэнергии. очень профессионально и со знанием дела. но вот только последний абзац отдает душком зеленой генерации. вдруг прорезается журналистский слог и под этим видом несется откровенный бред. значит операционные затраты, например по солнцу - где то, как в тепловой генерации, да? напомните, в этой связи, почем тонна солнечного света и сколько стоит ее очистить и сконцентрировать и доставить на солнечную панель?
и 16.5 евроцента за кВтч - это чтобы покрыть 600 евро за кВт инвестиций?
проблема не в объеме зеленой энергии, а в ее стоимости, где-то в 2, а может уже и в 3 раза завышенной от рентабельности этого бизнеса во всем мире.
проблема в объеме зеленой энергетике на тех условиях, которые подписали. а кто тогда рассчитывал параметры, устанавливал цены? возможно они остались со времен, когда зеленая энергетика была 0,0%. эту ситуацию можно было спрогнозировать заранее, а соответственно, подписывать новые договора на других условиях.
просто сейчас дилемма - либо отменять уже подписанные договора, пугая других инвесторов, либо держать слово - наука на будущее
лучший вариант, если получится договориться, переподписать условия
по тарифам - напишите, если владеете, у меня нет данных ни по себестоимости тепловой генерации, ни по солнечной - оценочные суждения
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Shaman
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Додано: Вів 12 тра, 2020 21:42
наконец хорошая новость, ух ща заживем !!!
"12 мая 2020 в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети. В связи с балансовой ограничением НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", - говорится в сообщении.
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Додано: Вів 12 тра, 2020 22:01
Grand Touring написав:
наконец хорошая новость, ух ща заживем !!!
"12 мая 2020 в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети. В связи с балансовой ограничением НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", - говорится в сообщении.
зачем разгоняется паника???
год назад АЭС 7,6 из 16 - тишина, потому что не разгоняют
2020 АЭС 7,3 из 15 - ужас, ужас - все пропало
а про гидро все молчат - а они вообще на подсосе
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Shaman
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Додано: Вів 12 тра, 2020 22:38
Grand Touring написав:
наконец хорошая новость, ух ща заживем !!!
"12 мая 2020 в 01:38 энергоблок №4 (ВВЭР-1000) Ровенской АЭС отключен от энергосети. В связи с балансовой ограничением НАЭК "Энергоатом" блок №4 РАЭС переведен в "горячий резерв", реакторная установка энергоблока разгружена до минимального контролируемого уровня мощности", - говорится в сообщении.
Как бы это потом не обернулось развалом атомной энергетики.
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Додано: Нед 24 тра, 2020 17:31
Ажиотаж статей про дорогое электричество поутих, значит поставленные цели кто-то достиг)))
Скорей всего, атомщики снизив объем обязательной продажи с 85% до 80% и получив прямо продавать по двусторонним договорам, решили, что пока хватит)))
А еще свои позиции отвоевали тепловики – но об этом молчок)))
Хочу обратить внимание, что увеличение продаж атомщиками вряд ли приведет к сильному снижению цены. ГарПоку атомщики обязаны продавать по 57 коп. Никто же не думает, что выйдя на рынок, где цена 1,2-1,5 грн, атомщики выставят ценник 60 коп? я думаю, цена будет 1,15-1,45. Так что те, кто ратует за атомную энергетику, должны понимать, что цены не упадут, просто вырастут доходы атомщиков.
И самый главный вопрос – все отрапортовали, что цена на э/э для населения повышаться не будет, но никто не сказал – а за чей счет банкет?
Цена >100 кВт*ч – 1,68 грн – как раз по себестоимости атомщиков.
А в цене <100 кВт – 90 коп – на закупку э/э остается 15 коп.
А кто заплатит разницу? За популизм властей???
По зеленой энергетике – все обходят стороной вопрос, а где были наши профильные службы, когда заключали новые договора в 2019. Никто не прогнозировал, к чему это приведет? Или исполнители говорили, но начальство пропускало мимо ушей? Не удивлюсь, если все-таки это было разгильдяйство/проФФесионализм, а не банальная коррупция.
А сейчас да, надо обсуждать снижение тарифов за зеленую э/энергию, и думать, как балансировать энергосистему.
ps Дискуссии атом VS зеленой э/э не ведем, поскольку никто не обладает необходимыми компетенциями))
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Shaman
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