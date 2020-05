Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Вів 12 тра, 2020 02:52

Shaman написав: jump написав: В. о. міністра енергетики та захисту довкілля Ольга Буславець назвала причиною кризової ситуації суттєве падіння споживання електроенергії, яке було обумовлено теплою зимою та карантинними заходами через пандемію коронавірусу.



Також, за її словами, кризу спричинила низка додаткових чинників. "Перший – це адміністративне втручання в ринок електричної енергії через зміни до законодавства, рішення Кабінету Міністрів і регулятора. Вони призвели до штучного зниження ціни на електроенергію", - зазначила Буславець.



Другий чинник – це відкриття імпорту електроенергії з Білорусі та Росії за двосторонніми договорами у вересні 2019 року. Це призвело до того, що українська вугільна промисловість втратила ринок збуту своєї продукції.



"Нам це коштувало незатребуваних 1,5 млн тонн вітчизняного вугілля, нам це коштувало 5 млрд гривень, які були направлені на в нашу економіку і не нашим енергогенеруючим компаніям, а нашим сусідам", – підкреслила в.о. міністра.



Вона відзначила, що через ці причини накопичились значні борги перед енергетичними підприємствами.



"Зараз уряд і Мінекоенерго вживають термінові заходи для того, щоб стабілізувати ситуацію, забезпечити нормальне функціонування енергетичної системи, а також збалансувати ринок, врахувавши інтереси як споживачів, так і виробників електроенергії", - резюмувала Буславець.



Рекордно низькі показники: українські АЕС скоротили виробіток енергії

Потужність генерації атомних електростанцій станом на 10 травня впала до 7,41 тис МВт, що становить 53% від загальної встановленої потужності АЕС.



"В останні п’ять років це найнижча потужність АЕС у кожну другу неділю травня на максимумі електроспоживання", - пише видання.



Падіння потужностей АЕС відбувається на фоні загального падіння електроспоживання в Україні через скорочення виробництва та пандемію COVID-19.



а кто пишет-то???

сегодня накатал целую статью на эту тему

- у меня совсем другие причинно-следственные связи получились

вкратце, одна из основных причин проблем в энергетике сегодня - резкий рост зеленой генерации. Но это произошло не за один день, и не за один месяц. Договора заключались намного раньше.

А тут вдруг - оказались не готовы

- тут и технологический баланс другой,

- и ГарПок свой излишек э/энергии из-за роста продавал по 10 коп на рынке в течение пары месяцев - в Порядке так написано было - там даже никто не закладывал такого, что будет излишек - а теперь вдруг долги образовались



по атомщикам - снижение выработки весной было всегда

- май.20 - 7,4 - 8 ГВт

- май.19 - 8.7 ГВт

- май.18 - 7.7 ГВт

ну нельзя технологически все от атомщиков брать, надо чтобы кто-то суточные колебания компенсировал - в нашем случае тепловики



хорошо написано про проблемы рынка электроэнергии. очень профессионально и со знанием дела. но вот только последний абзац отдает душком зеленой генерации. вдруг прорезается журналистский слог и под этим видом несется откровенный бред. значит операционные затраты, например по солнцу - где то, как в тепловой генерации, да? напомните, в этой связи, почем тонна солнечного света и сколько стоит ее очистить и сконцентрировать и доставить на солнечную панель?



и 16.5 евроцента за кВтч - это чтобы покрыть 600 евро за кВт инвестиций?



проблема не в объеме зеленой энергии, а в ее стоимости, где-то в 2, а может уже и в 3 раза завышенной от рентабельности этого бизнеса во всем мире. хорошо написано про проблемы рынка электроэнергии. очень профессионально и со знанием дела. но вот только последний абзац отдает душком зеленой генерации. вдруг прорезается журналистский слог и под этим видом несется откровенный бред. значит операционные затраты, например по солнцу - где то, как в тепловой генерации, да? напомните, в этой связи, почем тонна солнечного света и сколько стоит ее очистить и сконцентрировать и доставить на солнечную панель?и 16.5 евроцента за кВтч - это чтобы покрыть 600 евро за кВт инвестиций?проблема не в объеме зеленой энергии, а в ее стоимости, где-то в 2, а может уже и в 3 раза завышенной от рентабельности этого бизнеса во всем мире.

