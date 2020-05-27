Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Вы даже не представляете, какая коррупция на шахтах. Даже на единственной ш.Артем АМКР.
Индус все знает, но у него такая сверх прибыль, что дает своим местным аборигенам, так называемым менеджерам, тоже "немного" поиметь.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 12 тра, 2020 01:30
Вы даже не представляете, какая коррупция на шахтах. Даже на единственной ш.Артем АМКР.
Индус все знает, но у него такая сверх прибыль, что дает своим местным аборигенам, так называемым менеджерам, тоже "немного" поиметь.
Додано: Вів 12 тра, 2020 02:11
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
Shaman
Такой вопрос, почему атомщики не могут греть воздух по ночам?
К примеру днем (16 часов) работают на потребителей, а ночью, когда нет потребления, 8 часов условно греют озеро?
при этом енергия дорожает на 33%, но все равно остается дешевле чем ТЕЦ, и + уменьшается разница между пиком и не-пиком, значит увеличивается доля атомной генерации и уменьшается доля тец.
Где ошибка в логике?
Додано: Вів 12 тра, 2020 02:52
хорошо написано про проблемы рынка электроэнергии. очень профессионально и со знанием дела. но вот только последний абзац отдает душком зеленой генерации. вдруг прорезается журналистский слог и под этим видом несется откровенный бред. значит операционные затраты, например по солнцу - где то, как в тепловой генерации, да? напомните, в этой связи, почем тонна солнечного света и сколько стоит ее очистить и сконцентрировать и доставить на солнечную панель?
и 16.5 евроцента за кВтч - это чтобы покрыть 600 евро за кВт инвестиций?
проблема не в объеме зеленой энергии, а в ее стоимости, где-то в 2, а может уже и в 3 раза завышенной от рентабельности этого бизнеса во всем мире.
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Вів 12 тра, 2020 19:55
хороший вопрос)))
давайте подумаем - возможно потому, что нужно очень много потребителей эл-ва. Атомных станций то всего пять, а потребляет вся украина. нет такого оборудования, чтобы столько потреблять вхолостую - в некоторых странах ночное освещение бесплатно именно по такой логике. я думаю технологически сложно этим управлять
плюс я подвожу к тому, что атомная э/энергия условно-дешевая - если сюда заложить ускоренную амортизацию новой АЭС - цена - большой вопрос
Додано: Вів 12 тра, 2020 20:22
проблема в объеме зеленой энергетике на тех условиях, которые подписали. а кто тогда рассчитывал параметры, устанавливал цены? возможно они остались со времен, когда зеленая энергетика была 0,0%. эту ситуацию можно было спрогнозировать заранее, а соответственно, подписывать новые договора на других условиях.
просто сейчас дилемма - либо отменять уже подписанные договора, пугая других инвесторов, либо держать слово - наука на будущее
лучший вариант, если получится договориться, переподписать условия
по тарифам - напишите, если владеете, у меня нет данных ни по себестоимости тепловой генерации, ни по солнечной - оценочные суждения
Додано: Вів 12 тра, 2020 21:42
наконец хорошая новость, ух ща заживем !!!
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:01
зачем разгоняется паника???
год назад АЭС 7,6 из 16 - тишина, потому что не разгоняют
2020 АЭС 7,3 из 15 - ужас, ужас - все пропало
а про гидро все молчат - а они вообще на подсосе
Додано: Вів 12 тра, 2020 22:38
Как бы это потом не обернулось развалом атомной энергетики.
Додано: Нед 24 тра, 2020 17:31
Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї
Ажиотаж статей про дорогое электричество поутих, значит поставленные цели кто-то достиг)))
Скорей всего, атомщики снизив объем обязательной продажи с 85% до 80% и получив прямо продавать по двусторонним договорам, решили, что пока хватит)))
А еще свои позиции отвоевали тепловики – но об этом молчок)))
Хочу обратить внимание, что увеличение продаж атомщиками вряд ли приведет к сильному снижению цены. ГарПоку атомщики обязаны продавать по 57 коп. Никто же не думает, что выйдя на рынок, где цена 1,2-1,5 грн, атомщики выставят ценник 60 коп? я думаю, цена будет 1,15-1,45. Так что те, кто ратует за атомную энергетику, должны понимать, что цены не упадут, просто вырастут доходы атомщиков.
И самый главный вопрос – все отрапортовали, что цена на э/э для населения повышаться не будет, но никто не сказал – а за чей счет банкет?
Цена >100 кВт*ч – 1,68 грн – как раз по себестоимости атомщиков.
А в цене <100 кВт – 90 коп – на закупку э/э остается 15 коп.
А кто заплатит разницу? За популизм властей???
По зеленой энергетике – все обходят стороной вопрос, а где были наши профильные службы, когда заключали новые договора в 2019. Никто не прогнозировал, к чему это приведет? Или исполнители говорили, но начальство пропускало мимо ушей? Не удивлюсь, если все-таки это было разгильдяйство/проФФесионализм, а не банальная коррупция.
А сейчас да, надо обсуждать снижение тарифов за зеленую э/энергию, и думать, как балансировать энергосистему.
ps Дискуссии атом VS зеленой э/э не ведем, поскольку никто не обладает необходимыми компетенциями))
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:21
Потужність ТЕС в Україні вперше перевищила потужність АЕС
Потужність атомних електростанцій впала до нового історичного мінімуму через обмеження з боку Міненерго
Увечері 27 травня потужність вугільних ТЕС перевищила працюючу потужність атомних електростанцій. Зокрема, потужність ТЕС о 22:17 становила 7243 МВт, тоді як АЕС – 6663 МВт, повідомив у Facebook нардеп від «Слуги народу», голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
«Це стало наслідком того, що напередодні міністерство енергетики змусило "Енергоатом" ще зменшити роботу своїх блоків, хоча наявна потужність, яка може працювати, складає 9 490 МВт. Таким чином обмеження "Енергоатому" склало 2 827 МВт – це потужність всієї Рівненської АЕС або на 41% більше потужності Хмельницької АЕС. Загалом під обмеженнями зараз 9 блоків – на усіх АЕС», – написав він 28 травня.
Увечері 27 травня потужність вугільних ТЕС перевищила працюючу потужність атомних електростанцій. Зокрема, потужність ТЕС о 22:17 становила 7243 МВт, тоді як АЕС – 6663 МВт, повідомив у Facebook нардеп від «Слуги народу», голова Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
«Це стало наслідком того, що напередодні міністерство енергетики змусило "Енергоатом" ще зменшити роботу своїх блоків, хоча наявна потужність, яка може працювати, складає 9 490 МВт. Таким чином обмеження "Енергоатому" склало 2 827 МВт – це потужність всієї Рівненської АЕС або на 41% більше потужності Хмельницької АЕС. Загалом під обмеженнями зараз 9 блоків – на усіх АЕС», – написав він 28 травня.
Напередодні, 27 травня, керівник «Енергоатому» Петро Котін також повідомив, що потужність АЕС впала до нового історичного мінімуму – 6630 МВт. Попередні антирекорди зафіксували на початку (7410 МВт) та усередині травня (6780 МВт). До цього найнижчі показники потужності АЕС були аж у 2016 році – у період впровадження формули «Роттердам+», яка збільшила доходи теплової генерації ДТЕК Ріната Ахметова.
«Обмежується державний "Енергоатом", власником якого є ви всі, як громадяни України. А збільшується генерація вугільних ТЕС, 70% яких належить компанії ДТЕК Ріната Ахметова. І такий перерозподіл ринку відбувається не тому, що "Енергоатом" програв конкуренцію, а тому, що знайшлися чиновники, які вирішили вручну перерозподілити ринок на користь приватних (дорожчих) структур»
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