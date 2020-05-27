Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 24 тра, 2020 17:31

Ажиотаж статей про дорогое электричество поутих, значит поставленные цели кто-то достиг)))



Скорей всего, атомщики снизив объем обязательной продажи с 85% до 80% и получив прямо продавать по двусторонним договорам, решили, что пока хватит)))

А еще свои позиции отвоевали тепловики – но об этом молчок)))



Хочу обратить внимание, что увеличение продаж атомщиками вряд ли приведет к сильному снижению цены. ГарПоку атомщики обязаны продавать по 57 коп. Никто же не думает, что выйдя на рынок, где цена 1,2-1,5 грн, атомщики выставят ценник 60 коп? я думаю, цена будет 1,15-1,45. Так что те, кто ратует за атомную энергетику, должны понимать, что цены не упадут, просто вырастут доходы атомщиков.



И самый главный вопрос – все отрапортовали, что цена на э/э для населения повышаться не будет, но никто не сказал – а за чей счет банкет?

Цена >100 кВт*ч – 1,68 грн – как раз по себестоимости атомщиков.

А в цене <100 кВт – 90 коп – на закупку э/э остается 15 коп.

А кто заплатит разницу? За популизм властей???



По зеленой энергетике – все обходят стороной вопрос, а где были наши профильные службы, когда заключали новые договора в 2019. Никто не прогнозировал, к чему это приведет? Или исполнители говорили, но начальство пропускало мимо ушей? Не удивлюсь, если все-таки это было разгильдяйство/проФФесионализм, а не банальная коррупция.

А сейчас да, надо обсуждать снижение тарифов за зеленую э/энергию, и думать, как балансировать энергосистему.



ps Дискуссии атом VS зеленой э/э не ведем, поскольку никто не обладает необходимыми компетенциями))