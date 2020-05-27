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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:26
А хто у нас , крім Ахметова , отримує зиск від дорогої електрики ?
Якось олігархи погано борються ... Чи вже всі програли однозначно ?
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Puente
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