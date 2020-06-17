Вартість електроенергії для промислових споживачів України

А хто у нас , крім Ахметова , отримує зиск від дорогої електрики ?
Якось олігархи погано борються ... Чи вже всі програли однозначно ?
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 28 тра, 2020 14:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А хто у нас , крім Ахметова , отримує зиск від дорогої електрики ?
Якось олігархи погано борються ... Чи вже всі програли однозначно ?
Додано: Сер 17 чер, 2020 15:20
Верховна Рада списала мільярдні борги на ринку електроенергі
Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт №2386, який списав мільярдні борги, що були на "старому" енергоринку до його переходу на нову модель.
Рішення було ухвалено на засіданні в середу, 17 июня. Його підтримали 243 народних депутати.
"Реформа розпочалась залишивши за собою мільярдні борги. Так, станом на 31.08.2019 дебіторська заборгованість ДП "Енергоринок" складає 30,9 млрд. грн., з неї заборгованість, яка виникла після ведення в дію роздрібного ринку електричної енергії (1 півріччя 2019 року) становить 2,4 млрд. грн. Кредиторська заборгованість ДП "Енергоринок" складає 28,1 млрд. грн", – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.
Борги виникли з кількох причин:
бюджет не повністю розраховувався з шахтами за вугілля;
погано розраховувались підприємства водопровідно- каналізаційного господарства;
погано розраховувались споживачі електроенергії на окупованих територіях Донбасу.
Закон передбачає списання цих боргів. Для цього збільшать статутний фонд компаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго" (їх докапіталізують) на суму, яку їм заборгувало державне підприємство "Енергоринок".
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:31
На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив:
«Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля.
А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:49
Ща начнётся массовые новости о ветхости АЭС и выступления экспердов о опасности которую они представляют.
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
и это при том, что Украина до 2030 года обязалась позакрывать шахты и перейти на более экологичные виды энергии. Это при том, что гидроэлектростанции могли бы ночью вырабатывать энергию , которая зимой пойдёт на отопление...
P.S. Интересно, это будет уголь из ЮАР?
Еще вспомнилось, как активно одно время донбасс вёл бла-бла-бла про производство бензина из угля, когдан нефть выстрелила на 130-150 за баррель. Вспоминали опыт немцев во время второй мировой. И быстро угомонились. Надеюсь, с углем тоже так будет
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:52
ПЕсть отмазка - подрожание ЕС где тоже АЭС не в приоритете.
Додано: Чет 18 чер, 2020 10:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:24
никого не напрягает?
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:30
Ещё "планируют" повысить ВВП на 40%
Украина - богатая страна!
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