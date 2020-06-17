RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2020 14:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А хто у нас , крім Ахметова , отримує зиск від дорогої електрики ?
Якось олігархи погано борються ... Чи вже всі програли однозначно ?
Puente
 
Повідомлень: 3268
З нами з: 12.08.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2020 15:20

Верховна Рада списала мільярдні борги на ринку електроенергі

Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила законопроєкт №2386, який списав мільярдні борги, що були на "старому" енергоринку до його переходу на нову модель.

Рішення було ухвалено на засіданні в середу, 17 июня. Його підтримали 243 народних депутати.

"Реформа розпочалась залишивши за собою мільярдні борги. Так, станом на 31.08.2019 дебіторська заборгованість ДП "Енергоринок" складає 30,9 млрд. грн., з неї заборгованість, яка виникла після ведення в дію роздрібного ринку електричної енергії (1 півріччя 2019 року) становить 2,4 млрд. грн. Кредиторська заборгованість ДП "Енергоринок" складає 28,1 млрд. грн", – сказано у пояснювальній записці до законопроєкту.

Борги виникли з кількох причин:

бюджет не повністю розраховувався з шахтами за вугілля;

погано розраховувались підприємства водопровідно- каналізаційного господарства;

погано розраховувались споживачі електроенергії на окупованих територіях Донбасу.

Закон передбачає списання цих боргів. Для цього збільшать статутний фонд компаній "Енергоатом" і "Укргідроенерго" (їх докапіталізують) на суму, яку їм заборгувало державне підприємство "Енергоринок".
jump
 
Повідомлень: 3046
З нами з: 18.08.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:31

На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив:
«Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля.
А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21529
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1536 раз.
Подякували: 2229 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:49

  hxbbgaf написав:На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив:
«Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля.
А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!

Ща начнётся массовые новости о ветхости АЭС и выступления экспердов о опасности которую они представляют.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 312
З нами з: 10.10.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив:
«Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля.
А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!

и это при том, что Украина до 2030 года обязалась позакрывать шахты и перейти на более экологичные виды энергии. Это при том, что гидроэлектростанции могли бы ночью вырабатывать энергию , которая зимой пойдёт на отопление...
P.S. Интересно, это будет уголь из ЮАР?

Еще вспомнилось, как активно одно время донбасс вёл бла-бла-бла про производство бензина из угля, когдан нефть выстрелила на 130-150 за баррель. Вспоминали опыт немцев во время второй мировой. И быстро угомонились. Надеюсь, с углем тоже так будет
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11016
З нами з: 10.06.11
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:52

  hxbbgaf написав:На засіданні Кабміну 17 червня, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зокрема, зазначив:
«Сьогодні ми приймаємо рішення, що основним паливом для виробництва електроенергії буде вугілля.
А какого хр..на, когда в стране есть АЭС и это самая дешевая энергия? Народ их для того строил, чтоб рыжий бандюк и его марионетка шмыгаль в качестве премьера все загробили? Преступники, вас будут судить и суд будет народный!

ПЕсть отмазка - подрожание ЕС где тоже АЭС не в приоритете.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8560
З нами з: 21.09.12
Подякував: 881 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex_dvornichenko написав:выступления экспердов о опасности которую они представляют.
согласен, эксперты очень опасны.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11016
З нами з: 10.06.11
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Преступники, вас будут судить и суд будет народный!


в этой стране никто никого не судит, все всем сходит с рук, пора бы и привыкнуть
Alex6
 
Повідомлень: 780
З нами з: 19.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:24

никого не напрягает?
В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.
Об этом сказано в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11016
З нами з: 10.06.11
Подякував: 189 раз.
Подякували: 1002 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:30

  Serg-ik написав:никого не напрягает?
В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.
Об этом сказано в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.

Ещё "планируют" повысить ВВП на 40%
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 11667
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6893 раз.
Подякували: 3114 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 6789>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
9 червня на деяких водоймах України закінчується нерестова з
Пчёлка » П'ят 10 чер, 2016 14:52
1 2671
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2016 18:06
Пчёлка
Скільки можна заощадити на електроенергії з двозонним лічиль
Пчёлка » П'ят 12 лют, 2016 13:04
0 2303
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2016 13:04
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19311)
18.06.2020 12:17
Рынок ОВГЗ (1537)
18.06.2020 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.