RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2020 11:42

  Serg-ik написав:никого не напрягает?
В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.
Об этом сказано в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.


вже 5 років планіруют і грозяться. а віз і нині там
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8733
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 564 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
9 червня на деяких водоймах України закінчується нерестова з
Пчёлка » П'ят 10 чер, 2016 14:52
1 2671
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2016 18:06
Пчёлка
Скільки можна заощадити на електроенергії з двозонним лічиль
Пчёлка » П'ят 12 лют, 2016 13:04
0 2303
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2016 13:04
Пчёлка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (19311)
18.06.2020 12:17
Рынок ОВГЗ (1537)
18.06.2020 12:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.