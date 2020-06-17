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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 18 чер, 2020 11:42
Serg-ik написав:
никого не напрягает?
В Украине планируют повысить гарантированную сумму возмещения для депозитов с 200 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.
Об этом сказано в стратегии действий Министерства финансов до 2023 года.
вже 5 років планіруют і грозяться. а віз і нині там
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greenozon
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