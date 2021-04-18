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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 11:44

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Запахло весной, и что-что, а цена на газ начинает падать :)
На март Нафтогаз снизил цены с 8,37 грн/м3 до 7,63. На рынке можно купить по 7,5 грн/м3, и думаю это не минимум.

По газу обсуждаем уже март, а по э/э – февраль.
А вот э/э в феврале – подорожала. Не то, чтобы критично, но плюс 15 коп/кВт*ч будет. Вырос РДН на 11%, а ВДР подорожал вообще на 20%. Видать по холодам все перерасходуют э/э и приходится докупать.

Для роста есть объективные факторы – рост потребления из-за холодов, переход части ТЭС на газ из-за нехватки угля. И субъективные – дефицит э/э, который вызван выходом из строя ряда ТЭС ДТЭК. И неважно – это реальные аварии (как ДТЭК смотрит за оборудованием) или ДТЭК так качает рынок. И работа атомных станций меньшей мощностью, чем год назад, (9,5 ГВт против 10,5 ГВт) – тоже вопрос, почему.

Таким образом, цена для обычных промпотребителей составит 3,3 – 3,4 грн/кВт*ч.
Из них пресловутой зеленой э/энергии – коп 25. Напомню, с 1 января был рост распределения облэнерго тоже коп на 25.

Кто там говорит, что население дорого покупает? :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лют, 2021 14:16

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

дошли руки посмотреть на цифры производства и потребления э/э за год.
немного прозрел
производим 150 млрд кВт*ч, потребляем 120 млрд кВт*ч. - данные 2019-2020 гг
Потери - 20%, Карл. :shock:
Вот откуда такой высокий тариф на передачу и распределение э/э
навскидку - коп 40, как с куста, в цене накручено.
Причем это не только потери, но теневая продажа э/э.
так и живем...

отдельно тема зеленой энергетики - производство и уд вес:
2020 - 10,8 млрд кВт*ч, 7,3%
2019 - 5,6 млрд кВт*ч, 3,6%

Украина в 2020 году снизила производство электроэнергии на 3,3%
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 бер, 2021 22:13

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

популизм рулит - цену для населения повышать не будут:(
Шмыгаль рассказал, каким будет тариф на электроэнергию для населения с 1 апреля

значит Энергоатом будет продолжать платить за банкет. и немного не бытовые потребители.
надеюсь, причитаний о том, загубили АЭС потом не будет. и что ремонты делать не за что :mrgreen:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:48

  Shaman написав:Запахло весной, и что-что, а цена на газ начинает падать :)
На март Нафтогаз снизил цены с 8,37 грн/м3 до 7,63. На рынке можно купить по 7,5 грн/м3, и думаю это не минимум.

недолго музыка играла...
несмотря на окончание отопительного сезона Европа качает газ как не в себя - восполняет выбранные объемы из газохранилищ. сжиженный газ уехал в Азию.

так что цена остается на уровне 8 грн, и похоже в мае тоже. Наблюдаемс
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:51

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

а вот электричество подешевело - цена на РДН ниже копеек на 30, а значит у тех потребителей, у кого поставщики прикручивают свой % к РДН, тоже снизится.
бывшие облэнерго должны не жмотится и тоже снижать цену;)

но никакой радости в новостях нет - на такой теме хайп не поймаешь
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:00

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Что слышно про цену ЭЭ дляиеаселения с 01.05?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:00

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

Что слышно про цену ЭЭ дляиеаселения с 01.05?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 20:08

  Investor_K написав:Что слышно про цену ЭЭ дляиеаселения с 01.05?

это к нашему правительству. пока молчат.

по логике - определятся с пределом 300 или 500 кВт, и сделают цены свыше на уровне рыночной - 3 - 3,5 грн.

с удивлением обнаружил, что без бойлера и обогревателя укладываюсь в 300 кВТ
Shaman
 
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