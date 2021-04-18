Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Запахло весной, и что-что, а цена на газ начинает падать На март Нафтогаз снизил цены с 8,37 грн/м3 до 7,63. На рынке можно купить по 7,5 грн/м3, и думаю это не минимум.
По газу обсуждаем уже март, а по э/э – февраль. А вот э/э в феврале – подорожала. Не то, чтобы критично, но плюс 15 коп/кВт*ч будет. Вырос РДН на 11%, а ВДР подорожал вообще на 20%. Видать по холодам все перерасходуют э/э и приходится докупать.
Для роста есть объективные факторы – рост потребления из-за холодов, переход части ТЭС на газ из-за нехватки угля. И субъективные – дефицит э/э, который вызван выходом из строя ряда ТЭС ДТЭК. И неважно – это реальные аварии (как ДТЭК смотрит за оборудованием) или ДТЭК так качает рынок. И работа атомных станций меньшей мощностью, чем год назад, (9,5 ГВт против 10,5 ГВт) – тоже вопрос, почему.
Таким образом, цена для обычных промпотребителей составит 3,3 – 3,4 грн/кВт*ч. Из них пресловутой зеленой э/энергии – коп 25. Напомню, с 1 января был рост распределения облэнерго тоже коп на 25.
дошли руки посмотреть на цифры производства и потребления э/э за год. немного прозрел производим 150 млрд кВт*ч, потребляем 120 млрд кВт*ч. - данные 2019-2020 гг Потери - 20%, Карл. Вот откуда такой высокий тариф на передачу и распределение э/э навскидку - коп 40, как с куста, в цене накручено. Причем это не только потери, но теневая продажа э/э. так и живем...
отдельно тема зеленой энергетики - производство и уд вес: 2020 - 10,8 млрд кВт*ч, 7,3% 2019 - 5,6 млрд кВт*ч, 3,6%
а вот электричество подешевело - цена на РДН ниже копеек на 30, а значит у тех потребителей, у кого поставщики прикручивают свой % к РДН, тоже снизится. бывшие облэнерго должны не жмотится и тоже снижать цену;)
но никакой радости в новостях нет - на такой теме хайп не поймаешь