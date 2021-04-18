Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 28 лют, 2021 11:44

Запахло весной, и что-что, а цена на газ начинает падатьНа март Нафтогаз снизил цены с 8,37 грн/м3 до 7,63. На рынке можно купить по 7,5 грн/м3, и думаю это не минимум.По газу обсуждаем уже март, а по э/э – февраль.А вот э/э в феврале – подорожала. Не то, чтобы критично, но плюс 15 коп/кВт*ч будет. Вырос РДН на 11%, а ВДР подорожал вообще на 20%. Видать по холодам все перерасходуют э/э и приходится докупать.Для роста естьфакторы – рост потребления из-за холодов, переход части ТЭС на газ из-за нехватки угля. И– дефицит э/э, который вызван выходом из строя ряда ТЭС ДТЭК. И неважно – это реальные аварии (как ДТЭК смотрит за оборудованием) или ДТЭК так качает рынок. И работа атомных станций меньшей мощностью, чем год назад, (9,5 ГВт против 10,5 ГВт) – тоже вопрос, почему.Таким образом, цена для обычных промпотребителей составит 3,3 – 3,4 грн/кВт*ч.Из них пресловутой зеленой э/энергии – коп 25. Напомню, с 1 января был рост распределения облэнерго тоже коп на 25.Кто там говорит, что население дорого покупает?