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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 19 кві, 2021 06:16
Вкладчик1234 написав: Shaman написав:
а вот электричество подешевело - цена на РДН ниже копеек на 30, а значит у тех потребителей, у кого поставщики прикручивают свой % к РДН, тоже снизится.
бывшие облэнерго должны не жмотится и тоже снижать цену;)
но никакой радости в новостях нет - на такой теме хайп не поймаешь
Конечно "хайп не поймаешь"
Ведь "поставщики" тупо будут "зарабатывать" больше.
Очень тяжело выдать это за пэрэмогу. Ведь "поставщики" цены не собираются снижать.
А пэрэможную разницу в 30коп на киловате - положат себе в карман
Но в некоторых пропагандистских сообщениях можно встретить выражение "электричество подешевело"
а Вы в курсе, как происходит ценообразование на поставки э/энергии для небытовых потребителей? походу нетНемного матчасти
по терминологии форума, не надо быть оленем и тогда цена на э/энергию будет адекватной
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