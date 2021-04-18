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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 06:16

  Вкладчик1234 написав:
  Shaman написав:а вот электричество подешевело - цена на РДН ниже копеек на 30, а значит у тех потребителей, у кого поставщики прикручивают свой % к РДН, тоже снизится.
бывшие облэнерго должны не жмотится и тоже снижать цену;)

но никакой радости в новостях нет - на такой теме хайп не поймаешь

Конечно "хайп не поймаешь"
Ведь "поставщики" тупо будут "зарабатывать" больше.

Очень тяжело выдать это за пэрэмогу. Ведь "поставщики" цены не собираются снижать.
А пэрэможную разницу в 30коп на киловате - положат себе в карман

Но в некоторых пропагандистских сообщениях можно встретить выражение "электричество подешевело"

а Вы в курсе, как происходит ценообразование на поставки э/энергии для небытовых потребителей? походу нет

Немного матчасти

по терминологии форума, не надо быть оленем и тогда цена на э/энергию будет адекватной :wink:
Shaman
 
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