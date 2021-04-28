Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Shaman написав:
недолго музыка играла...
несмотря на окончание отопительного сезона Европа качает газ как не в себя - восполняет выбранные объемы из газохранилищ. сжиженный газ уехал в Азию.
так что цена остается на уровне 8 грн, и похоже в мае тоже. Наблюдаемс
это была белая полоса оказывается
цена на май - 9,45 грн у Нафтогаза (включая магистральный тариф) до 10 тыс м3.
а так трейдеры дают 9,6 грн - холодная весна 2021.
холод делает свое дело, мы еще походу не закачиваем, а отбираем газ из хранилищ
в свете этого 8 грн для населения на год - очень даже ничего себе цена.