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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Пон 26 кві, 2021 20:02

  Shaman написав:
  Shaman написав:Запахло весной, и что-что, а цена на газ начинает падать :)
На март Нафтогаз снизил цены с 8,37 грн/м3 до 7,63. На рынке можно купить по 7,5 грн/м3, и думаю это не минимум.

недолго музыка играла...
несмотря на окончание отопительного сезона Европа качает газ как не в себя - восполняет выбранные объемы из газохранилищ. сжиженный газ уехал в Азию.

так что цена остается на уровне 8 грн, и похоже в мае тоже. Наблюдаемс

это была белая полоса оказывается :oops:
цена на май - 9,45 грн у Нафтогаза (включая магистральный тариф) до 10 тыс м3.
а так трейдеры дают 9,6 грн - холодная весна 2021.
холод делает свое дело, мы еще походу не закачиваем, а отбираем газ из хранилищ

в свете этого 8 грн для населения на год - очень даже ничего себе цена.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:23

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

сегодня сделали "крутую" рокировку в Нафтогазе Коболев-Витренко...
как-то нет шумного восторга на форуме :shock:

подозревают, что все не так просто и может выйти боком???
схема рокировки достойна отдельного юридического анализа...

наблюдаемс
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:43

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

наконец-то пришла весна и по газу:D

Украина начала закачку в ПХГ 29 апреля. поздновато. хотя остатки газа еще внушительные - 15,3 млрд м3.
стартовали с 28,4 млрд м3 при общем объеме хранилищ - 31 млрд м3. если бы этих запасов не было, зимой была бы веселуха...

в 2019/2020 гг. закончили с 15,8 млрд м3, но 26 марта - не забываем про теплую зиму. До этого в 2017-2019 гг остатки были 7-8 ярдов м3, окончание сезона - конец марта - начало апреля.

Источник Украина начала закачку газа в ПХГ
Shaman
 
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