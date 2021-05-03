Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Shaman написав:Запахло весной, и что-что, а цена на газ начинает падать На март Нафтогаз снизил цены с 8,37 грн/м3 до 7,63. На рынке можно купить по 7,5 грн/м3, и думаю это не минимум.
недолго музыка играла... несмотря на окончание отопительного сезона Европа качает газ как не в себя - восполняет выбранные объемы из газохранилищ. сжиженный газ уехал в Азию.
так что цена остается на уровне 8 грн, и похоже в мае тоже. Наблюдаемс
это была белая полоса оказывается цена на май - 9,45 грн у Нафтогаза (включая магистральный тариф) до 10 тыс м3. а так трейдеры дают 9,6 грн - холодная весна 2021. холод делает свое дело, мы еще походу не закачиваем, а отбираем газ из хранилищ
в свете этого 8 грн для населения на год - очень даже ничего себе цена.
Украина начала закачку в ПХГ 29 апреля. поздновато. хотя остатки газа еще внушительные - 15,3 млрд м3. стартовали с 28,4 млрд м3 при общем объеме хранилищ - 31 млрд м3. если бы этих запасов не было, зимой была бы веселуха...
в 2019/2020 гг. закончили с 15,8 млрд м3, но 26 марта - не забываем про теплую зиму. До этого в 2017-2019 гг остатки были 7-8 ярдов м3, окончание сезона - конец марта - начало апреля.