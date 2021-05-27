Вартість електроенергії для промислових споживачів України

парадоксы нашего городка...
цена на газ на июнь - больше 11 грн/м3 - это пики за последние несколько лет, тем более для лета. объясняют - в Европе повышенный спрос на газ для закачки в хранилище. Газпром очень неохотно выполняет заявки на допобъем газа, что толкает котировки вверх.
а цена на э/э - продолжает болтаться на низком уровне. если цена РДН в апреле была 1,45 грн, то в мае где-то на уровне 1 - 1,05. поскольку до конца месяца осталось всего-ничего - то падение цены по сравнению с апрелем - 40 коп, где-то на уровне 2,8 - 3,3 грн/кВт*ч с НДС
причины - доля АЭС выше, чем год назад - около 65%. много дает гидро. ТЕС загнали под лавку - всего 2ГВт - раньше было 3-4. плюс говорят идут битвы крупных трейдеров - кто-то кому-то что-то доказывает и демпингует.