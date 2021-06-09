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Вартість електроенергії для
промислових споживачів України

Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 20:55

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

парадоксы нашего городка...

цена на газ на июнь - больше 11 грн/м3 - это пики за последние несколько лет, тем более для лета. объясняют - в Европе повышенный спрос на газ для закачки в хранилище. Газпром очень неохотно выполняет заявки на допобъем газа, что толкает котировки вверх.

а цена на э/э - продолжает болтаться на низком уровне. если цена РДН в апреле была 1,45 грн, то в мае где-то на уровне 1 - 1,05. поскольку до конца месяца осталось всего-ничего - то падение цены по сравнению с апрелем - 40 коп, где-то на уровне 2,8 - 3,3 грн/кВт*ч с НДС
причины - доля АЭС выше, чем год назад - около 65%. много дает гидро. ТЕС загнали под лавку - всего 2ГВт - раньше было 3-4. плюс говорят идут битвы крупных трейдеров - кто-то кому-то что-то доказывает и демпингует.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 09:03

Re: Вартість електроенергії для промислових споживачів Украї

гримасы рынка)
по итогам мая в результате битв трейдеров цена РДН снизилась с 1,45 коп/кВт*ч до 1,02 на 43 коп.
ВНЕЗАПНО э/энергия подешевела на 40-45 коп, почти 15-20%. это ниже, чем цена э/энергии в мае 2020.
какой ужас...

в июне такой халявы уже не будет, коп 30 уже отыграли
Shaman
 
Повідомлень: 974
З нами з: 29.09.19
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1
  #<1 ... 891011
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