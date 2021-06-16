Вартість електроенергії для промислових споживачів України

Додано: Нед 13 чер, 2021 21:22

для тех, кто потребляет э/энергию по плавающему тарифу - с апреля месяца появился нехороший прикол.



есть такая строчка в цене э/энергии - небаланс. так вот с апреля она стала расти, может достигать 5-7% от цены. почему?



маленькое отступление - при работе с поставщиком э/энергии предприятие дает ему прогноз потребления. поставщик обеспечивает его - но естественно есть отклонения. так вот, нехватку поставщик докупает, а излишек продает на рынке небалансов.

так вот, с апреля появился фокус, что продать иногда получится только за 1 коп - отменили нижнюю границу продажи - раньше вроде 50% от обычной цены.



к чему это - надо обратить больше внимание и организовать так работу ответств сотрудников, чтобы минимизировать эти небалансы. а то собираются и верхнюю границу отменить - в случае дефицита цена покупки может удивить (но это пока прогноз)