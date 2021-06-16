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Вартість електроенергії для промислових споживачів України
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 27 тра, 2021 20:55
парадоксы нашего городка...
цена на газ на июнь - больше 11 грн/м3 - это пики за последние несколько лет, тем более для лета. объясняют - в Европе повышенный спрос на газ для закачки в хранилище. Газпром очень неохотно выполняет заявки на допобъем газа, что толкает котировки вверх.
а цена на э/э - продолжает болтаться на низком уровне. если цена РДН в апреле была 1,45 грн, то в мае где-то на уровне 1 - 1,05. поскольку до конца месяца осталось всего-ничего - то падение цены по сравнению с апрелем - 40 коп, где-то на уровне 2,8 - 3,3 грн/кВт*ч с НДС
причины - доля АЭС выше, чем год назад - около 65%. много дает гидро. ТЕС загнали под лавку - всего 2ГВт - раньше было 3-4. плюс говорят идут битвы крупных трейдеров - кто-то кому-то что-то доказывает и демпингует.
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Shaman
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Додано: Чет 10 чер, 2021 09:03
гримасы рынка)
по итогам мая в результате битв трейдеров цена РДН снизилась с 1,45 коп/кВт*ч до 1,02 на 43 коп.
ВНЕЗАПНО э/энергия подешевела на 40-45 коп, почти 15-20%. это ниже, чем цена э/энергии в мае 2020.
какой ужас...
в июне такой халявы уже не будет, коп 30 уже отыграли
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Shaman
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Додано: Нед 13 чер, 2021 21:22
для тех, кто потребляет э/энергию по плавающему тарифу - с апреля месяца появился нехороший прикол.
есть такая строчка в цене э/энергии - небаланс. так вот с апреля она стала расти, может достигать 5-7% от цены. почему?
маленькое отступление - при работе с поставщиком э/энергии предприятие дает ему прогноз потребления. поставщик обеспечивает его - но естественно есть отклонения. так вот, нехватку поставщик докупает, а излишек продает на рынке небалансов.
так вот, с апреля появился фокус, что продать иногда получится только за 1 коп - отменили нижнюю границу продажи - раньше вроде 50% от обычной цены.
к чему это - надо обратить больше внимание и организовать так работу ответств сотрудников, чтобы минимизировать эти небалансы. а то собираются и верхнюю границу отменить - в случае дефицита цена покупки может удивить (но это пока прогноз)
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Shaman
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Додано: Вів 15 чер, 2021 20:39
а по газу пока без изменений - цена больше 12 грн/м3
наблюдаем
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Shaman
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:36
о чем надо сказать - поднимают макс границу стоимости э/энергии на РДН
теперь день (7-23) - 2,65 грн против 2,05 грн за 1 кВт
теперь день (23-7) - 1,24 грн против 1,23 грн за 1 кВт
максимальная цена далеко не в каждый час, но в пиковые часы стоимость вырастет - насколько в целом - посмотрим
в Бурштине, кстати, не подняли - это для тех, кто начнет про Ахметова выступать)
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Shaman
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:53
Shaman написав:
о чем надо сказать - поднимают макс границу стоимости э/энергии на РДН
теперь день (7-23) - 2,65 грн против 2,05 грн за 1 кВт
теперь день (23-7) - 1,24 грн против 1,23 грн за 1 кВт
максимальная цена далеко не в каждый час, но в пиковые часы стоимость вырастет - насколько в целом - посмотрим
в Бурштине, кстати, не подняли - это для тех, кто начнет про Ахметова выступать)
Це прикол?
Ахметов організував війну з нкре за прайскепи. Всі рупори верещать про необхідність розстрілять нкре.
Кучеренко, Буймістер, наливайченко… україна24….цензор, обозреватель, говновброси в телеграм каналах
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Додано: Сер 16 чер, 2021 20:57
Первый написав: Shaman написав:
о чем надо сказать - поднимают макс границу стоимости э/энергии на РДН
теперь день (7-23) - 2,65 грн против 2,05 грн за 1 кВт
теперь день (23-7) - 1,24 грн против 1,23 грн за 1 кВт
максимальная цена далеко не в каждый час, но в пиковые часы стоимость вырастет - насколько в целом - посмотрим
в Бурштине, кстати, не подняли - это для тех, кто начнет про Ахметова выступать)
Це прикол?
Ахметов організував війну з нкре за прайскепи. Всі рупори верещать про необхідність розстрілять нкре.
Кучеренко, Буймістер, наливайченко… україна24….цензор, обозреватель, говновброси в телеграм каналах
что именно прикол?
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Shaman
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